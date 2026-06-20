Vinicius, otro MVP en el Mundial: "No me gusta jugar por dentro, pero Ancelotti tiene razón”

Vinicius Júnior fue elegido MVP del partido ante Haití, en el que Brasil goleó con un tanto suyo, y aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje de optimismo sobre el crecimiento de la selección brasileña. El extremo del Real Madrid aseguró que la victoria servirá para reforzar la confianza del grupo y reconoció sentirse cada vez más importante dentro del equipo.

“Es un momento muy importante para el grupo. La victoria nos dará tranquilidad para continuar creciendo. Estamos aquí para dar alegría al grupo y a la gente brasileña. Tendremos un fin de semana tranquilo”, explicó el atacante tras el encuentro.

El futbolista también hizo una reflexión sobre su evolución con la camiseta de Brasil y admitió que está cada vez más cerca de ofrecer la versión que espera de sí mismo en la selección: “Sé cuál es mi importancia en el grupo. Estoy llegando cerca del nivel que quiero tener en la selección”.

Uno de los aspectos más llamativos de sus declaraciones fue la referencia al papel táctico que le está pidiendo desempeñar el seleccionador. Vinicius confesó que no se siente del todo cómodo jugando por dentro, aunque reconoció que los resultados están dando la razón a su entrenador.

“Hoy ya es el segundo partido, estábamos más tranquilos. El míster me pide jugar por dentro. A mí no me gusta tanto hacer esta función porque no recibo tanto el balón, pero al final siempre marco. Él tiene razón y es lo que me va a decir”, bromeó.

El brasileño también tuvo palabras de elogio para Matheus Cunha, una de las piezas ofensivas que mejor entendió el encuentro y cuya movilidad fue clave para generar superioridades. “Matheus Cunha juega muy bien de falso ‘9’, como hace en el United. Hemos creado superioridad. Es un futbolista que trabaja y se asocia muy bien”, destacó.

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Con más galones que nunca dentro del vestuario, Vinicius sigue dando pasos adelante para convertirse en el gran líder de la nueva Brasil. Y, a juzgar por sus palabras y su rendimiento, el delantero siente que por fin está encontrando su sitio dentro de la 'Canarinha'.