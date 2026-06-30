Vinicius, líder del 'Antijogo Bonito'

En una Brasil carente de la calidad de antaño, sin una referencia ofensiva clara, alejada del 'Jogo Bonito', de los Romàrio, Ronaldo, Ronaldinho y compañía, Vinícius se ha erigido en el clavo ardiendo al que aferrarse camino del hexacampeonato.

Ante la ausencia de Raphinha, lesionado a las primeras de cambio e incógnita para lo que resta del campeonato, el madridista es la gran estrella del combinado dirigido por Carlo Ancelotti, que ha optado por la experiencia y el pragmatismo para intentar bordar una nueva estrella sobre el escudo de la CBF. Este Brasil no enamora, no hace vibrar con su fútbol desenfadado y anárquico de otras citas. Pero en el descargo de 'Carletto' están las urgencias históricas, si se le pude denominar de esa forma a una selección que ha ganado el torneo en cinco ocasiones.

Lo cierto es que la 'Verdeamarela' no gana el Mundial desde 2002, en Corea y Japón, el que en España siempre se recordará por la polémica actuación del árbitro egipcio Gamal Al-Ghandour. Cinco ediciones en blanco han obligado a la 'Seleçao' a reinventarse, a europeizarse, a buscar un fútbol más táctico, más encorsetado que desinhibido. De ahí la contratación de Ancelotti, el primer seleccionador extranjero que dirige a Brasil.

Vinicius se desahogó con el gol de Martinelli / EFE

Con lo justo, a octavos

Vinicius es el líder de este nuevo 'Antijogo Bonito' y para muestra, los cuatro goles que anotó en la fase de grupos. El madridista, sin embargo, estuvo más apagado que de costumbre frente a Japón. Escorado en la banda izquierda, donde le doblaban dos nipones para evitar acciones de uno contra uno, el '7' optó una y otra vez por trazar diagonales que no sorprendieron a la cuadriculada retaguardia asiática.

La única acción destacada del astro merengue fue cuando Brasil tocó a rebato tras el 1-1 logrado por Casemiro. Sólo entonces, viéndose con la soga al cuello, Brasil encerró a Japón y Vinicius pudo dejar su firma tras una jugada individual marca de la casa que escupió el palo. El 2-1 de Martinelli en el añadido despertó la catarsis colectiva y Vini se desahogó con una celebración liberatoria que indicaba el sufrimiento de todo un país que vive el deporte rey como una religión más que una pasión.

Brasil, no obstante, necesitará mucho más si quiere seguir avanzando eliminatorias. De momento, con lo justo, le ha servido, pero esto no ha hecho más que empezar. La destreza en torneos cortos de Ancelotti y la pegada de Vinicius podría ser insuficiente.