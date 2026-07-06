Vinícius Jr.: "¿El penalti? Yo nunca me escondo, fue Ancelotti quien decidió el lanzador"

Haaland empujó hacia el precipicio de la eliminación a un Brasil ramplón como nunca se había visto antes en un Mundial. Ganó Noruega (1-2) en los octavos de final gracias al doblete del gigante del City. Y la prensa brasileña, al unísono, se preguntó por qué Vinícius Jr., que es la estrella del equipo, no fue el encargado de ejecutar el penalti del que disfrutaron los canarinhos aún con 0-0 en el marcador. Lo ejecutó Bruno Guimarães y lo atajó el sevillista Nyland, suplente esta última temporada en el Pizjuán.

"¿Por qué no he chutado yo el penalti? Porque quien lo ha determinado ha sido el míster. Yo nunca me escondo ni huyo de mi responsabilidad. En el Real Madrid, cuando el entrenador me lo ha pedido, los he chutado. Aquí he seguido lo que estaba determinado, esto demuestra que no he sido egoísta ni he actuado de mala fe buscando la artillería", explicó en la zona mixta del MetLife Stadium, en Nueva Jersey. "Espero que la trayectoria de Bruno Guimarães en la selección brasileña no quede marcada por este error", añadió.

Vinícius, sin embargo, defendió a Carletto. "Es un entrenador que me da mucha confianza", remarcó. Y definió el KO como "un tremendo golpe". "Toca seguir adelante. Solo puedo pedir perdón a nuestra 'torcida', que siempre creyó en nosotros y estuvo a nuestro lado. Hay mucha frustración porque la Seleção hace mucho que no gana", indicó, y prometió: "Los más jóvenes vamos a continuar y haremos todo lo que podamos para colocar a la Seleção en lo más alto".

Vinicius Junior, decepcionado tras la eliminación de Brasil del Mundial de 2026 a manos de Noruega / AP

"De verdad, estoy muy triste, no encuentro las palabras para expresar lo que siento ahora. Cuando pierdes, la imagen que dejas es mala. Es así. Nuestro plan era regalar el balón a Noruega, pero hemos encontrado dificultades para superar su presión", dijo el extremo carioca, que se despide de su segundo Mundial habiendo marcado cuatro tantos.

Las lágrimas de Casemiro

Si Vinícius Jr. mostró entereza, Casemiro, que se despidió de la Seleção para siempre, rompió a llorar. "Lo siento mucho. Es muy duro. Desde que empiezas a jugar al fútbol, el sueño de cualquier brasileño es ganar una Copa del Mundo. Esta era mi tercera oportunidad, pero no lo logré", dijo el futuro jugador del Inter Miami.

"Me considero un privilegiado y siento un enorme orgullo por todo lo que hemos hecho aquí, tanto yo como todos mis compañeros. También me siento orgulloso de esta generación, aunque no haya conseguido ganar el Mundial. Hemos trabajado mucho. Lo hemos intentado. Sabemos que hemos decepcionado a millones de brasileños, a más de 210 millones de personas", apuntó el veterano mediocentro, que ha recibido muchas críticas de su propia 'torcida' por su rendimiento a lo largo de este Mundial.

En esta misma línea de análisis, Matheus Cunha, que ha sido el falso '9' de Ancelotti, también rompió a llorar. "Siento mucho dolor, mucha tristeza. Lo que más me duele es que hemos frustrado a mucha gente. No ha podido ser. En estos momentos no puedo analizar lo que nos ha ocurrido", dijo el atacante del Manchester United.