Vinícius Jr., después de su doblete: "No me preocupa la artillería del Mundial"

Carlo Ancelotti ha organizado la Seleção en torno a Vinícius Júnior y su pupilo le está respondiendo con goles y asistencias. El delantero madridista marcó un doblete en el 0-3 contra Escocia, en el que la Canarinha certificó el primer lugar del grupo C, y pudo incluso firmar un hat-trick si el colegiado mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, tras la intervención del VAR, no le hubiera anulado un gol por una falta previa muy polémica.

El extremo carioca suma cuatro tantos en tres partidos y ha entrado de lleno en la élite goleadora del Mundial. Igualó a su compañero y al mismo tiempo rival interno en el Real Madrid, Kylian Mbappé, y a Haaland, que tienen los mismos registros, y se ha situado a solo uno de Leo Messi, que ha hecho cinco.

“La marca que he alcanzado es importante, pero ya lo he dicho: no estoy preocupado por mis números ni por mis registros, sino por ayudar a mi equipo a alcanzar el título. Estoy muy feliz por cómo está saliendo todo, pero tengo que mantener la humildad y los pies en el suelo”, expuso Vinícius, que volvió a ser elegido por tercera vez consecutiva MVP del encuentro.

Vinícius mostró su plena sintonía con su seleccionador, el entrenador que mejor lo ha entendido a lo largo de su carrera. “Le dije al míster que marcaría de cabeza y él no se lo creía… hoy lo he hecho y ahora tendrá que darme un regalito”, bromeó.

En rueda de prensa, Ancelotti lo cubrió de elogios: “No tenía ninguna duda de cómo llegaría a este Mundial, porque sabía que para él es un honor jugar siempre con la selección brasileña. No soy yo quien lo va a descubrir: para mí es un top, indudablemente uno de los mejores del mundo”, dijo el italiano en rueda de prensa.

El ‘7’ se mostró muy satisfecho por la imagen ofrecida por su selección: “Sin duda este fue nuestro partido más completo. La primera fase sirve para entender cómo será la competición y nuestros dos últimos partidos, contra Haití y Escocia, nos elevan mucho la confianza para los próximos encuentros. Ahora empieza otro torneo, con eliminatorias a partido único y adversarios más exigentes”, expuso.

Vinícius está en su mejor momento desde que juega en la Seleção y ha logrado acallar todas las críticas que en los últimos años ha recibido. La ‘torcida’ le pedía que actuara a un nivel parecido al que muestra en el Real Madrid.

Sus registros en esta primera fase del Mundial son históricos y se ha convertido en el quinto internacional brasileño en marcar en los tres primeros partidos de una misma edición, igualando a mitos como Jairzinho (México 70), Romário (Estados Unidos 94) y Ronaldo y Rivaldo (Corea del Sur y Japón 2002). En todos los casos anteriores, Brasil acabó llevándose el título.