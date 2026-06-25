Vinicius eclipsa el regreso de Neymar, Gilberto enaMORA, Isidor se apunta al Puskás y los 'bafana bafana' sacan la vuvuzela: esto es lo que pasó esta noche

SUIZA 2-1 CANADÁ: ¿DE DÓNDE HAS SALIDO, MANZAMBI?

Los canadienses tenían la clasificación en el bolsillo, pero querían ser primeras de grupo y seguir jugando ante los suyos. Pero en Vancouver apareció la Suiza de siempre, la que se mete en las eliminatorias y es un hueso duro de roer. Rubén Vargas (46') y un estelar Johan Manzambi (57') pusieron tierra de por medio y el gol canadiense de Promise David (76') no fue suficiente para los de la hoja de arce, que se medirán el domingo 28 de junio a las 21.00 horas a la sorprendente Sudáfrica en Los Ángeles.

BOSNIA 3-1 CATAR: LOPETEGUI DICE ADIÓS

La organizadora del pasado Mundial se despidió de éste sin pena ni gloria y solo un punto en su haber. La Catar del exseleccionador Julen Lopetegui fue doblegada por una Bosnia y Herzegovina en la que por fin tuvo protagonismo Edin Dzeko. Los balcánicos tienen muchas opciones de ser una de las mejores terceras. Alajbegovic marcó el primero en el 29', Al-Brake hizo subir el 2-0 en propia puerta (34'), Al Haidos recortó distancias en el 42' y Mahmic puso el 3-1 definitivo en el 81'.

ESCOCIA 0-3 BRASIL: EL ET FUE VINICIUS

La 'canarinha' volvió a golear por tres goles como ya hizo ante Haití y cada vez convence más. Escocia, con un diferencial de -3, tiene casi imposible ser una de las mejores terceras, pero mientras hay vida, hay esperanza. Fue la noche del regreso de Neymar a la 'Seleçao' tres años después y del doblete (minutos 7 y 45+3) de Vinicius Junior. Matheus Cunha cerró la cuenta en el 60'.

MARRUECOS 4-2 HAITÍ: SE VA LA ALEGRÍA DEL MUNDIAL

Marruecos empezó y acabó la jornada segunda y Haití cuarta, pero los caribeños casi rozan la proeza y nos dejaron el golazo de Wilson Isidor en el 43' que es el mejor gol en lo que llevamos de Mundial. Antes, abrió la cuenta un gol de Bounou en propia puerta (10') y por los marroquíes marcaron Achraf (39'), Saibari (45+1), Rahimi (78') y Yassine (89').

SUDÁFRICA 1-0 COREA DEL SUR: LA CONFIANZA SE PAGA CARA

Un gol de Thapelo Maseko a los 63 minutos dio un vuelco inesperado a la clasificación del grupo A. Los 'bafana bafana' adelantaron a los surcoreanos tras un partido muy pobre en el que Son fue suplente y se clasificaron segundos para clasificarse por primera vez en su historia para las eliminatorias y medirse a Canadá. Los asiáticos están con 3 puntos y 0 en el diferencial. No las tienen todas consigo.

REPÚBLICA CHECA 0-3 MÉXICO: GILBERTO MORA CAUSA SENSACIÓN

Solo tiene 17 años, pero ya es capaz de llevar la batuta de la selección mexicana. Gilberto Mora dirigió a los de Javier Aguirre a un claro triunfo y confirmó el pésimo papel de los checos en este Mundial. Los tres goles llegaron en la segunda parte: Mateo Chávez (55'), Julián Quiñones (61') y cerró la cuenta Álvaro Fidalgo en el minuto 94.