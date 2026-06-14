Vinícius culpa al calor y al estado del césped del empate ante Marruecos: "Se secaba muy rápido"

El estreno de la selección brasileña en el Mundial 2026 no dejó el resultado esperado, y el autor del único tanto de la Canarinha no ocultó su frustración por los factores externos que condicionaron el juego del equipo. Tras el pitido final en Nueva Jersey, el extremo del Real Madrid compareció ante los medios en la zona mixta y señaló de forma directa las difíciles condiciones en las que se encontraba el terreno de juego debido a las altas temperaturas sufridas durante el encuentro.

Un césped que frena el ritmo de la Canarinha

El atacante brasileño lamentó que las características del MetLife Stadium impidieran desplegar el fútbol vistoso y de velocidad al que acostumbra el combinado dirigido por Carlo Ancelotti. "Por las condiciones meteorológicas y el calor. El césped se seca muy rápido y eso hace que el partido sea más lento y trabado. Nos cuesta mantener el ritmo de juego y eso nos perjudica, porque queremos mover el balón de un lado a otro y jugar con fluidez", aseguró el futbolista en la zona mixta.

Sin espacio para las excusas en el Mundial

A pesar de la evidente molestia por no haber podido sumar los tres puntos en el debut mundialista, el delantero madridista prefirió no buscar excusas de cara al futuro inmediato del torneo. Consciente de que las exigencias climatológicas y logísticas de la cita norteamericana serán una constante para todas las selecciones, asumió la necesidad de sobreponerse a estos contratiempos. "Pero tendremos que adaptarnos porque creo que será algo habitual durante todo el torneo. Todos juegan en el mismo campo. Nosotros vamos a mejorar, evolucionar y conseguir grandes victorias", afirmó con optimismo.

Noticias relacionadas

El desgaste físico y el esfuerzo defensivo

La tensión y el desgaste físico del debut quedaron perfectamente reflejados en la imagen del azulgrana Raphinha, quien se desplomó sobre el césped visiblemente afectado al concluir el choque. Preguntado por el estado anímico de su compañero de ataque, Vinícius desveló el sentir de un vestuario que se exige el máximo desde el primer día. "Creo que había un poco de todo. No estamos satisfechos ni con nuestra actuación ni con el resultado. También estaba el cansancio. Tanto Rafa como yo, Igor Thiago y los demás atacantes que entraron en la segunda parte ayudamos mucho en tareas defensivas", concluyó el extremo brasileño.