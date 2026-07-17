Víctor Muñoz espera su momento

Víctor Muñoz está viviendo desde dentro el Mundial más importante de la historia reciente de España, y eso ya es un premio para el extremo catalán, a quien, seguramente, hace un año le habría parecido directamente imposible todo lo que está viviendo hoy.

Su presencia en la convocatoria de Luis de la Fuente fue el reconocimiento a una temporada extraordinaria. En solo un año, pasó de buscar una oportunidad lejos del Real Madrid a convertirse en una de las grandes revelaciones de Osasuna. Su velocidad, su capacidad para atacar los espacios y su desparpajo en el uno contra uno le permitieron cerrar el curso con siete goles y cinco asistencias en 34 encuentros. Un rendimiento que también lo convirtió en el primer futbolista de Osasuna convocado por España para disputar un Mundial mientras pertenecía al conjunto navarro.

Su explosión tampoco pasó inadvertida en Inglaterra. El Liverpool de Andoni Iraola no dudó en cerrar una operación de 40 millones de euros para incorporarlo como uno de los primeros refuerzos de su nuevo proyecto, que deberá aprender a vivir sin una leyenda de Anfield como Mohamed Salah.

Lamine Yamal, Mikel Merino y Víctor Muñoz durante el entrenamiento / Lavandeira jr / EFE

Todo son buenas noticias para Víctor Muñoz, cuyo único 'pero' a la increíble experiencia que está viviendo es que todavía no ha pisado el césped durante el torneo. El extremo forma parte de la selección que disputará el título contra Argentina, con la segunda estrella de La Roja en juego. Ha celebrado las victorias, ha compartido la tensión de las eliminatorias y ha llegado hasta la última estación del campeonato. Pero sigue inédito.

A finales de abril sufrió una lesión muscular en el sóleo izquierdo después de terminar con molestias un partido frente al Sevilla. El problema físico lo apartó del tramo final de la competición y condicionó su preparación para el Mundial. Aunque entró en la lista porque De la Fuente concede una gran importancia a los extremos, pasó las primeras semanas trabajando para recuperar sensaciones y no pudo incorporarse de inmediato al ritmo habitual del grupo.

Víctor Muñoz todavía se ejercita sin el resto de compañeros en Chattanooga / Lavandeira jr / EFE

Cuando estuvo disponible, España ya había encontrado una estructura sólida. La exigencia de cada encuentro, la ausencia de partidos resueltos con excesiva comodidad y la competencia en los extremos redujeron sus posibilidades de aportar su granito de arena. Tampoco apareció en la semifinal contra Francia. Luis de la Fuente realizó los cinco cambios, pero el nuevo jugador del Liverpool permaneció en el banquillo.

Ahora le queda un último partido. El más grande de todos. Quién sabe si podrá estrenarse directamente en una final mundialista o incluso proclamarse campeón sin haber disputado un solo minuto. Hace un año abandonaba el Real Madrid en busca de continuidad en Pamplona. Este domingo estará en el MetLife Stadium, frente a Argentina, a una victoria de levantar la Copa del Mundo y con otra particularidad: nunca antes había participado en una final con un primer equipo. De hecho, es el único futbolista de la plantilla que nunca lo ha hecho.