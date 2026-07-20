Vicente, vecino de Ferran Torres: "Su abuelo siempre encontraba una forma muy particular de motivar a su nieto: por cada gol que marcaba, le daba un euro"

Ferran Torres, un nombre que ya forma parte de la historia de España. El delantero del FC Barcelona fue el autor del gol que devolvió a la selección española a la cima del fútbol mundial 16 años después. Tras saltar al terreno de juego desde el banquillo, revolucionó el partido y se convirtió en el único futbolista capaz de batir a Emiliano Martínez. Gracias a su tanto, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente derrotó a Argentina y levantó la Copa del Mundo en el MetLife Stadium.

Sin duda, es el hombre de moda. Por esta razón, el programa 'Espejo Público' se ha desplazado hasta el pueblo del delantero del conjunto azulgrana, Foios, para ver cómo vivieron la victoria de España. Con una de las personas con las que han hablado ha sido con Vicente, uno de los vecinos que vio crecer a Ferran Torres.

En primer lugar, ha asegurado que vio desarrollarse al futbolista desde bien pequeño: "Aquí hacíamos cenas en la calle y siempre le decíamos: 'Ferran, estás siempre con el balón'. Ya entonces se veía que tenía algo especial".

El vecino de Foios ha querido dejar claro que el éxito de Ferran Torres no ha cambiado ni a su familia ni a quienes lo rodea. "Su padre es electricista y ahora estará celebrándolo con él en Nueva York, pero sigue siendo el mismo de siempre. Son una familia muy buena y muy humilde", ha comentado.

Algo que se valora mucho en el pueblo valenciano: "Ver que personas como nosotros, tan sencillas, llegan a conseguir algo tan grande para España es difícil de explicar. Hemos estado toda la noche como en un sueño y ahora empezamos a darnos cuenta de que realmente lo hemos conseguido".

Vicente no ha desaprovechado la oportunidad para revelar una anécdota que tuvo con Ferran Torres y su abuelo, Fernando, quien motivaba a su nieto, ya que por cada gol que marcaba, le daba un euro. "Los sábados nos reuníamos a comer en familia y Ferran venía diciendo: 'Tío Vicente, hoy he metido tres goles y el abuelo me ha dado tres euros'", ha comentado.

Ferran Torres, otro gol para la historia / EFE

Para él, no era una simple recompensa: "Los niños necesitan sentir que lo que hacen tiene un reconocimiento. Él siempre tuvo ese incentivo y nunca perdió las ganas de marcar".

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Por último, Vicente no ha querido irse del programa de Antena 3 sin decir que muchas veces se ha sido muy injusto con el delantero de la selección española: "Se le ha exigido más de lo que tocaba. Hay que dejarle jugar porque, cuando llega el momento, demuestra que es un crack. Tiene un don para ver el ángulo por donde entra el balón".