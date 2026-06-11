De Vic al mundo: la 'desconocida' perla de Marruecos que hay que tener controlada en el Mundial

Catalunya tendrá dos representantes en el Mundial en las filas de Marruecos. Uno, Ismael Saibari, ya es mundialmente conocido después de 'destrozar la Eredivisie con el PSV Eindhoven y estar extremadamente cerca de convertirse en nuevo jugador del Bayern Múnich. El otro, Ayoube Amaimouni-Echghouyab, mucho más desconocido, se ha ganado la llamada de Mohamed Ouahbi para la Copa del Mundo después de firmar un segundo tramo de curso espectacular en la Bundesliga. Hace apenas unos meses jugaba en Tercera División.

Su explosión ha sido impresionante. A sus 21 años, el habilidoso extremo zurdo ha conseguido pasar de jugar en Tercera alemana a tener opciones de mostrarse verdaderamente al mundo en el escaparate incomparable del Mundial. Y eso no llega por casualidad.

Ayoube Amaimouni-Echghouyab será uno de los dos catalanes que defenderá a los Leones del Atlas en Estados Unidos, Canadá y México. Nació en Vic, en 2004, y es uno de los cinco hermanos de su familia. Residió en Osona hasta los 10 años, cuando se mudó a Alemania porque su padre recibió una oferta laboral con mejores condiciones.

Ayoube Amaimouni-Echghouyab, en su presentación con el Eintracht / Eintracht

Su fútbol tiene esencia de calle y una zurda letal que empezó a depurar en el Voltregà, en un campo de superficie de tierra, por cierto. En Alemania, tuvo que empezar de cero. Se ganó la oportunidad de fichar por el Essen, pero en Juvenil se quedó sin equipo y entonces firmó por el Arminia Bielefeld, donde llegó a asomar la cabeza en el primer equipo, aunque nunca pudo debutar de manera oficial.

De Quinta a Primera

La oportunidad del fútbol profesional no le llegaba. Pasó por el Erkenschwick, equipo de Quinta División, y, tras una temporada, convenció al filial del Hoffenheim, de Tercera. Una temporada y media le bastó para llegar a la élite del fútbol alemán.

El Eintracht demostró su capacidad para detectar el talento joven y lo compró en enero por solo 200.000 euros, ganando la carrera a otros grandes clubes de la Bundesliga. Medio curso después, ya vale 10 millones de euros, según 'Transfermarkt'. Sus datos: dos goles y tres asistencias en 17 partidos.

Ayoube Amaimouni-Echghouyab, en su fichaje por el Eintracht / Eintracht

Ayoube, entonces, pudo elegir entre España o Marruecos. No recibió la llamada de La Roja; sí la de los Leones del Atlas. La que aún no podía recibir era la de Alemania, ya que, según la normativa de la FIFA, al no ser alemán de nacimiento, solo podría jugar con la Mannschaft al cumplir los 23 años, y tiene 21.

Soy fan de Cristiano Ronaldo y prefiero al Madrid. Pero mi ídolo es Neymar, porque es un futbolista de calle como yo Ayoube Amaimouni-Echghouyab — Jugador del Eintracht Frankfurt

El hecho de ser extremo, zurdo y crecer a poco más de una hora de Barcelona le ha llevado a ser comparado con Messi, pero, como mencionó en una entrevista en Hessenchau, “soy fan de Cristiano Ronaldo y prefiero al Madrid”. No obstante, su ídolo futbolístico es Neymar, “porque es un futbolista de calle como yo”.

Ahora, con la triste baja de Abde Ezzalzouli, que se perderá el Mundial tras su lesión en el amistoso ante Noruega, puede tener más oportunidades en el extremo izquierdo. ¿Se verá las caras con su ídolo Neymar en el partido de fase de grupos entre Brasil y Marruecos?