MUNDIAL 2026
De Vic al mundo: la 'desconocida' perla de Marruecos que hay que tener controlada en el Mundial
El joven extremo zurdo del Eintracht, que hace unos meses jugaba en Tercera División, puede tener importancia en el equipo de Ouahbi tras la dura lesión de Abde
Catalunya tendrá dos representantes en el Mundial en las filas de Marruecos. Uno, Ismael Saibari, ya es mundialmente conocido después de 'destrozar la Eredivisie con el PSV Eindhoven y estar extremadamente cerca de convertirse en nuevo jugador del Bayern Múnich. El otro, Ayoube Amaimouni-Echghouyab, mucho más desconocido, se ha ganado la llamada de Mohamed Ouahbi para la Copa del Mundo después de firmar un segundo tramo de curso espectacular en la Bundesliga. Hace apenas unos meses jugaba en Tercera División.
Su explosión ha sido impresionante. A sus 21 años, el habilidoso extremo zurdo ha conseguido pasar de jugar en Tercera alemana a tener opciones de mostrarse verdaderamente al mundo en el escaparate incomparable del Mundial. Y eso no llega por casualidad.
Ayoube Amaimouni-Echghouyab será uno de los dos catalanes que defenderá a los Leones del Atlas en Estados Unidos, Canadá y México. Nació en Vic, en 2004, y es uno de los cinco hermanos de su familia. Residió en Osona hasta los 10 años, cuando se mudó a Alemania porque su padre recibió una oferta laboral con mejores condiciones.
Su fútbol tiene esencia de calle y una zurda letal que empezó a depurar en el Voltregà, en un campo de superficie de tierra, por cierto. En Alemania, tuvo que empezar de cero. Se ganó la oportunidad de fichar por el Essen, pero en Juvenil se quedó sin equipo y entonces firmó por el Arminia Bielefeld, donde llegó a asomar la cabeza en el primer equipo, aunque nunca pudo debutar de manera oficial.
De Quinta a Primera
La oportunidad del fútbol profesional no le llegaba. Pasó por el Erkenschwick, equipo de Quinta División, y, tras una temporada, convenció al filial del Hoffenheim, de Tercera. Una temporada y media le bastó para llegar a la élite del fútbol alemán.
El Eintracht demostró su capacidad para detectar el talento joven y lo compró en enero por solo 200.000 euros, ganando la carrera a otros grandes clubes de la Bundesliga. Medio curso después, ya vale 10 millones de euros, según 'Transfermarkt'. Sus datos: dos goles y tres asistencias en 17 partidos.
Ayoube, entonces, pudo elegir entre España o Marruecos. No recibió la llamada de La Roja; sí la de los Leones del Atlas. La que aún no podía recibir era la de Alemania, ya que, según la normativa de la FIFA, al no ser alemán de nacimiento, solo podría jugar con la Mannschaft al cumplir los 23 años, y tiene 21.
Soy fan de Cristiano Ronaldo y prefiero al Madrid. Pero mi ídolo es Neymar, porque es un futbolista de calle como yo
El hecho de ser extremo, zurdo y crecer a poco más de una hora de Barcelona le ha llevado a ser comparado con Messi, pero, como mencionó en una entrevista en Hessenchau, “soy fan de Cristiano Ronaldo y prefiero al Madrid”. No obstante, su ídolo futbolístico es Neymar, “porque es un futbolista de calle como yo”.
Ahora, con la triste baja de Abde Ezzalzouli, que se perderá el Mundial tras su lesión en el amistoso ante Noruega, puede tener más oportunidades en el extremo izquierdo. ¿Se verá las caras con su ídolo Neymar en el partido de fase de grupos entre Brasil y Marruecos?
- Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- La salida de Marc Casadó del Barça se calienta
- La oferta del Real Madrid por Julián Álvarez tendrá consecuencias: Florentino torpedea al Barça
- La frase de Bernardo Silva a SPORT que enfadó al Barça
- Héctor Fort, la alternativa para el lateral derecho azulgrana
- El Barça renuncia a pagar los 30 'kilos' por Rashford, pero no lo descarta
- Roncero estalla tras la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez: 'Es un paripé
- El futuro de Cancelo en el Barça empieza a complicarse