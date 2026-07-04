Viagra, el arma secreta de Inglaterra para vencer a México

Inglaterra no tiene un partido por delante. Tiene una batalla. Ante México, en el temible Estadio Azteca, con la grada llena de mexicanos y con un factor que puede ser diferencial: la altitud. El cruce de octavos de final del Mundial será una prueba física y mental brutal para los hombres de Tuchel, que no han tenido tiempo para aclimatarse al escenario del choque.

La Ciudad de México, situada a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, se ha convertido en una preocupación real en el entorno inglés. En esas condiciones, es más complicado esforzarse al cien por cien, y será una ventaja para los mexicanos, completamente habituados a este contexto.

México - Ecuador, en imágenes / AGENCIAS

Ante este escenario, la prensa británica, ansiosa por encontrar soluciones para paliar estos efectos, ha puesto sobre la mesa una opción tan llamativa como legal: la Viagra. El medicamento, cuyo principio activo es el sildenafil, no figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje, por lo que su uso no infringiría la normativa antidopaje.

La explicación médica es sencilla. El sildenafil ayuda a relajar ciertos vasos sanguíneos, especialmente en la circulación pulmonar. Por eso ha sido estudiado en contextos de altura. En este escenario, podría reducir la presión pulmonar, mejorar el intercambio de gases y facilitar la entrega de oxígeno durante el ejercicio.

Marcus Rashford, con Inglaterra / Agencias

Traducido al fútbol, los jugadores ingleses, además del efecto que todo el mundo conoce, podrían respirar mejor y gestionar mejor los esfuerzos cuando el partido se rompa. La solución, eso sí, parece más viral que otra cosa, pero es un buen reflejo de hasta qué punto preocupa la altura del Azteca. Aunque también ha habido más miedos.

De la Viagra al espionaje

El aterrizaje de la selección inglesa en Ciudad de México confirmó que la eliminatoria ya se había empezado a jugar fuera del campo. La federación inglesa intentó mantener en secreto el hotel para evitar molestias nocturnas, ruido y cualquier intento de desestabilización. No lo logró del todo. La ubicación se filtró y la llegada de los jugadores estuvo acompañada por gritos, cánticos y un fuerte dispositivo de seguridad. "Usaremos tapones", bromeó Tuchel, consciente de que los aficionados mexicanos tratarán de perturbar su descanso.

Thomas Tuchel habla con Jude Bellingham en el duelo ante Ghana / Agencias

De hecho, Inglaterra retrasó su llegada a Ciudad de México por temor al espionaje. Conscientes de lo que sucedió con Ecuador, los 'Three Lions' decidieron quedarse en Kansas hasta el último momento y apuraron al máximo su desplazamiento hasta México para cumplir con el tiempo mínimo establecido por la FIFA.

El partido también tuvo culebrón con el horario. Durante el viernes se estudió adelantar el encuentro por riesgo de tormenta eléctrica y posibles problemas de seguridad en caso de un triunfo mexicano, que ya puso patas arriba el país al ganar a Ecuador. Se llegó a hablar de moverlo al mediodía, una franja que habría añadido calor, sol y más castigo físico al desafío de la altura, pero también más control sobre los aficionados y la posibilidad de seguir el partido en horario prime time en Reino Unido.

Finalmente, tras horas de confusión y negociaciones, la FIFA mantuvo el plan inicial: México-Inglaterra se jugará a las 18:00 hora local, las 2:00 de la madrugada en España.