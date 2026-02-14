Dónde ver el Mundial 2026 en España: DAZN y RTVE confirman la emisión de los 104 partidos

El ecosistema del fútbol en España se prepara para el evento más ambicioso de la historia. El Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, no solo será el primero en contar con 48 selecciones, sino que marcará un antes y un después en la forma de consumir el deporte rey. Con el estreno de un formato expansivo que alcanza los 104 partidos, la gestión de los derechos televisivos ha dado un giro estratégico definitivo. Tras meses de incertidumbre y negociaciones, la hoja de ruta para los aficionados españoles ya está confirmada: la apuesta por la flexibilidad digital y el acceso gratuito se repartirán el protagonismo durante el verano de 2026.

La gran novedad de esta edición es la irrupción de DAZN, que gracias a una alianza estratégica con el Grupo Mediapro, se convierte en el destino exclusivo para los seguidores que no quieran perderse ni un solo detalle del torneo. Por primera vez en la historia de la plataforma en España, los usuarios podrán acceder al campeonato de forma íntegra, con la creación de un canal 24/7 producido específicamente para la ocasión. Esta exclusividad en el ámbito del pago permitirá seguir el camino de las 48 selecciones desde el pitido inicial en el Estadio Azteca hasta la gran final en Nueva York, ofreciendo una versatilidad clave para combatir la diferencia horaria: la capacidad de ver los encuentros a la carta y en cualquier dispositivo.

Imagen del sorteo del Mundial / EFE

Por su parte, el acceso en abierto sigue siendo un pilar fundamental para el interés general. RTVE mantendrá su compromiso con la Selección Española, garantizando que el camino del combinado nacional y los momentos cumbre del torneo, como las semifinales y la final, lleguen a todos los hogares sin coste adicional. Este modelo híbrido asegura que el Mundial 2026 no solo sea el más grande en cuanto a equipos y sedes, sino también el más accesible tecnológicamente, adaptándose a un espectador que demanda inmediatez, análisis profundo y la libertad de elegir cómo y cuándo ver el mejor fútbol del planeta.

DAZN: La única plataforma con el Mundial completo

Por primera vez en España, una plataforma de streaming emitirá la totalidad del torneo. El acuerdo con Mediapro permitirá a los abonados de DAZN acceder a:

Los 104 partidos en directo y a la carta: Vital para salvar la diferencia horaria con Norteamérica.

Canal 24/7: Producido por Mediapro con análisis, entrevistas y seguimiento de las favoritas.

Producido por Mediapro con análisis, entrevistas y seguimiento de las favoritas. Integración con FIFA+: Contenidos exclusivos behind the scenes de las 48 selecciones.

¿Qué partidos se verán gratis en RTVE (La 1)?

El ente público mantiene su apuesta por el fútbol de interés general. Aunque no tiene el torneo íntegro, sí emitirá el paquete premium en abierto:

Todos los partidos de la Selección Española.

Partido inaugural (11 de junio, Estadio Azteca).

(11 de junio, Estadio Azteca). Un partido al día durante la fase de grupos.

durante la fase de grupos. Grandes citas de la fase final: Duelos destacados de octavos, cuartos, las dos semifinales y la Final del 19 de julio en Nueva York.

Contenido DAZN (Pago) RTVE (Abierto) Total partidos 104 (Todos) Selección Española + destacados Final y Semifinales Sí Sí Formato Canal 24/7 y A la carta Directo Exclusividad Sí (Todo el torneo) No (Solo paquete abierto)

Fechas y sedes clave del Mundial 2026

El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio. Al ser un formato nuevo con 48 selecciones, el volumen de partidos aumenta drásticamente, lo que convierte la opción de DAZN en la más completa para los "muy cafeteros" del fútbol.