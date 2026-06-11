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Dónde ver el México - Sudáfrica, partido inaugural del Mundial 2026 hoy gratis por TV, online y en directo

A qué hora empieza el partido de México contra Sudáfrica hoy y en qué canal de TV ver gratis el partido inaugural del Mundial 2026

Johan Vásquez de México celebra un gol en un partido amistoso entre México y Serbia previo a la Copa Mundial de Fútbol

Johan Vásquez de México celebra un gol en un partido amistoso entre México y Serbia previo a la Copa Mundial de Fútbol / Felipe Gutiérrez / EFE

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Alguer Tulleuda Bonifacio

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México y Sudáfrica se enfrentan hoy jueves 11 de junio a las 21:00 horas (CEST) en el partido inaugural del Mundial 2026. El Estadio Azteca de Ciudad de México será el escenario del encuentro que dará el pistoletazo de salida a la primera Copa del Mundo de la historia con 48 selecciones participantes, el momento que todo aficionado al fútbol lleva esperando desde hace cuatro años.

En condición de anfitriona, la selección dirigida por Javier Aguirre afronta el torneo con la ilusión de hacer un gran papel delante de su gente. El combinado mexicano comparte grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, y buscará comenzar la competición con una victoria ante su afición.

Aficionados mexicanos posan a las afueras del estadio Ciudad de México en vísperas de

Aficionados mexicanos posan a las afueras del estadio Ciudad de México en vísperas de / EFE

Por su parte, Sudáfrica regresa a una Copa del Mundo con el objetivo de convertirse en una de las sorpresas del campeonato. Los africanos intentarán dar la campanada en el estreno mundialista frente a uno de los países organizadores, aunque no será fácil hacer frente al ímpetu mexicano en un día como hoy.

¿Dónde ver el México - Sudáfrica gratis por TV y online?

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica se podrá ver gratis en España a través de La 1 de TVE y de la plataforma RTVE Play. Además, también estará disponible en DAZN y otros operadores con derechos de retransmisión.

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Desde SPORT, te ofreceremos la narración en directo, el resultado, los goles y todas las reacciones del encuentro inaugural del Mundial 2026.

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