Dónde ver el Inglaterra - Francia del Mundial 2026 hoy gratis en directo: canales, TV y opciones en abierto

Inglaterra y Francia se dan cita este sábado 18 de julio a las 23:00 horas (CEST) en el Hard Rock Stadium de Miami para disputar el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. Después de quedarse a las puertas de la gran final, ambas selecciones buscarán cerrar su participación en la Copa del Mundo con una victoria que les permita subir al último escalón del podio y despedirse del torneo con buenas sensaciones.

La selección inglesa afronta el encuentro con el objetivo de resarcirse del duro golpe sufrido en semifinales frente a Argentina. Los de Thomas Tuchel volvieron a demostrar durante el campeonato que cuentan con una de las plantillas más completas del torneo, aunque se quedaron sin premio en el momento decisivo. Ahora tratarán de imponerse a otro gigante europeo para conquistar la tercera plaza.

Francia, por su parte, llega al encuentro tras caer ante España en semifinales y ver frustrado su sueño de volver a levantar la Copa del Mundo. El combinado dirigido por Didier Deschamps afrontará además el último partido del técnico al frente de la selección francesa y buscará despedir su etapa con una victoria que asegure la medalla de bronce.

Harry Kane se lamenta durante el partido ante Argentina / RONALD WITTEK / EFE

El vencedor del Inglaterra - Francia pondrá el broche a su participación en el Mundial 2026 con el tercer puesto, mientras que el perdedor se despedirá del campeonato en cuarta posición. Será la última oportunidad para dos de las grandes favoritas del torneo de cerrar con una alegría su paso por Estados Unidos, Canadá y México.

¿Dónde ver el Inglaterra - Francia del tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre Inglaterra y Francia por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y RTVE Play. Otra alternativa será DAZN, plataforma que ofrece todos los encuentros del Mundial 2026 a través de su aplicación y de sus diferentes canales.

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Desde SPORT, te contaremos todo lo que ocurra en el Inglaterra - Francia con nuestra narración en directo, además de la crónica, las reacciones de los protagonistas y la última hora de un encuentro que decidirá qué selección se cuelga la medalla de bronce.