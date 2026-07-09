Dónde ver el Francia - Marruecos del Mundial 2026 hoy gratis por TV, online y en directo

Francia se da cita con Marruecos hoy jueves 9 de julio a las 22:00 horas (CEST) para disputar los cuartos de final del Mundial 2026. A las puertas de una nueva semifinal de la Copa del Mundo, la selección francesa quiere demostrar su condición de favorita contra el combinado marroquí, que ha demostrado ser uno de los conjuntos más sólidos del campeonato y quiere alargar su sueño y plantarse a un paso de la gran final.

Es uno de los partidos más esperados de los cuartos de final, no solo por la igualdad previsible sino también por todo lo que rodea al encuentro. Francia viene como un tiro a la eliminatoria; desfiló por la fase de grupos y apenas ha tenido problemas en la ronda del KO, donde se ha deshecho de Suecia y Paraguay sin apenas despeinarse. La superioridad de los franceses se ha hecho evidente durante el Mundial, pero cualquier mal partido les puede mandar de vuelta a casa si no mantienen la concentración adecuada.

Saibari, el gran goleador de Marruecos en este Mundial / EFE

El encargado de romper las ilusiones de los galos será Marruecos, un combinado sólido y potente que no tiene reparo en contestar a las selecciones más fuertes del mundo. Los marroquíes ya llegaron a semifinales del pasado Mundial de Catar y quieren volver a repetir la gesta este 2026 con un equipo más maduro. Ha llegado el momento de la verdad en la Copa del Mundo y solamente uno entre Francia y Marruecos podrá pasar a semifinales.

¿Dónde ver el Francia - Marruecos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre Francia y Marruecos de los octavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play. Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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