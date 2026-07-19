MUNDIAL 2026
Dónde ver la final España-Argentina en pantalla gigante: ciudades y ubicaciones confirmadas en España
Consulta el listado completo por comunidades autónomas con todos los recintos para seguir el partido del domingo 19 de julio.
La final del Mundial 2026 ya está aquí. España se citará con Argentina hoy domingo 19 de julio a las 21:00 horas (CEST) para disputar uno de los partidos de todos los tiempos, una final de la Copa del Mundo con infinitos alicientes. Nadie se quiere perder un partido de este calibre.
Es por este motivo que, como suele ser habitual, centenares de ciudades y municipios han confirmado la instalación de pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir el partido en plazas, estadios, pabellones y otros espacios públicos. Es una medida habitual que utilizarán miles de ciudadanos para poder ver el partido final del Mundial en compañía de otros seguidores de la selección.
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Málaga, Murcia, A Coruña o Palma figuran entre las principales ciudades que han preparado dispositivos especiales para la cita. En muchos casos, el acceso será gratuito hasta completar aforo y habrá actividades previas para animar el ambiente antes del inicio del encuentro. A continuación, repasamos todas las pantallas gigantes confirmadas para ver la final España-Argentina.
Andalucía
- Sevilla: Centro Deportivo San Pablo; explanada del aparcamiento de FIBES.
- Mairena del Aljarafe: plaza de las Naciones, en el complejo Aljarafe Center.
- Tomares: Jardines del Conde.
- Los Palacios y Villafranca: plaza de España.
- Camas: parque Victoria Kent.
- Gines: parque Concejala Dolores Camino.
- Coria del Río: parque Adolfo Cantalejo.
- San Juan de Aznalfarache: plaza Agustín Pérez Sastre.
- Palomares del Río: Baños Árabes.
- Málaga: parque de Huelin; caseta municipal de Campanillas; plaza Padre Ciganda, en El Palo; explanada de Colonia Santa Inés; Auditorio Municipal Cortijo de Torres; Málaga Forum.
- Cártama: Ciudad Deportiva.
- Vélez-Málaga: parque María Zambrano.
- Alhaurín de la Torre: Parque Municipal.
- Benalmádena: plaza de la Mezquita.
- Rincón de la Victoria: plaza Al-Ándalus.
- Antequera: Paseo Real.
- Córdoba: Córdoba Live, en el recinto ferial de El Arenal.
- La Rambla: paseo de España.
- Hinojosa del Duque: plaza de la Catedral.
- Cádiz: Paseo Marítimo, junto al antiguo cementerio de San José.
- Jerez de la Frontera: Alameda Vieja.
- San Fernando: parque Almirante Laulhé.
- Chiclana: Alameda del Río.
- El Puerto de Santa María: plaza Isaac Peral.
- Puerto Real: plaza Rafael Alberti.
- Huelva: avenida de Andalucía.
- Punta Umbría: plaza de la Constitución.
- Aljaraque: Caseta Municipal.
- Cartaya: Complejo Deportivo Municipal.
- Valverde del Camino: plaza Ferrocarril del Buitrón.
- Granada: explanada del Palacio de Congresos.
- Armilla: plaza del Ayuntamiento.
- Motril: parque de los Pueblos de América.
- Almuñécar: bajos del Paseo del Altillo.
- La Herradura: plaza de la Independencia.
- Jaén: calle Catalina Mir Real, en el Bulevar.
- Úbeda: plaza de toros.
- Bailén: entorno del monumento a la Batalla de Bailén.
- Almería: plaza de toros; parque de las Almadrabillas.
- Roquetas de Mar: Rambla de San Antonio; parque de Los Bajos.
Aragón
- Zaragoza: plaza del Pilar, con tres pantallas.
- Huesca: Palacio de Congresos, con pantallas en el interior y el exterior.
- Barbastro: plaza de San Francisco.
- Fraga: pabellón Cortes de Aragón.
- Monzón: plaza Mayor.
- Jaca: plaza Biscós.
- Binéfar: plaza de España.
- Sabiñánigo: plaza de España.
- Aínsa: carpa del Castillo.
- Graus: plaza Mayor.
Asturias
- Oviedo: plaza Alfonso II el Casto, frente a la Catedral.
- Gijón: parque Hermanos Castro.
- Avilés: plaza de España.
- Langreo: Talleres del Conde.
- Mieres: parque Xovellanos.
- Cangas de Onís: plaza Camila Beceña.
- Ribadesella: plaza Nueva.
Baleares
Mallorca
- Palma: Son Fusteret; estadio de Son Moix.
- Calvià: plaza de Son Caliu.
- Alcúdia: paseo Pere Ventayol.
- Artà: anfiteatro de Na Batlessa.
- Capdepera: plaza del Centre Cap Vermell.
- Santanyí: aparcamiento del Centre Jove.
- Campos: pistas de tenis de Sa Ràpita.
- Sóller: plaza de la Constitución.
- Inca: plaza de España.
- Alaró: plaza de la Vila.
- Sineu: plaza de la Iglesia.
- Algaida: Sa Plaça.
Menorca
- Maó: plaza de s’Esplanada.
- Sant Lluís: Pla de sa Creu.
- Alaior: Centro Cívico de Cala en Porter.
Ibiza y Formentera
- Eivissa: plaza Antoni Albert i Nieto; calle Navarra.
- Santa Eulària des Riu: plaza de España.
- Sant Antoni de Portmany: paseo de Ses Fonts.
- Sant Francesc de Formentera: plaza de la Constitución.
Canarias
Gran Canaria
- Las Palmas de Gran Canaria: plaza de la Música–Jerónimo Saavedra; plaza de Canarias, dentro del Burger Fest.
- Telde: Auditorio del parque de San Juan.
- San Agustín: playa de San Agustín, dentro del Maspalomas Soul Festival.
- Arguineguín: plaza Negra; calle José Manuel Santana.
- Gáldar: plaza de Santiago.
- Teror: plaza de Sintes.
- Valleseco: plaza de San Vicente Ferrer.
- Santa Brígida: cancha del CEIP Sataute.
- Vega de San Mateo: plaza de la Solidaridad.
- Valsequillo: plaza de La Barrera.
- Vecindario: plaza de Los Algodoneros.
- Arinaga: avenida Polizón.
- Ingenio: plaza de La Candelaria.
Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife: zona portuaria del Cook Music Fest.
- La Laguna: plaza del Tranvía, en La Cuesta; plaza San Luis Gonzaga, en Taco; calle Doctor Olivera; entorno de la iglesia de La Concepción.
- El Médano: plaza de El Médano.
- Las Galletas: plaza Dionisio González.
- Los Cristianos: plaza de La Pescadora.
- Valle San Lorenzo: plaza de Valle San Lorenzo.
- Adeje: plaza de Los Olivos.
- Candelaria: plaza de Santa Ana.
- Guía de Isora: plaza de Nuestra Señora de la Luz.
- La Orotava: plaza del Quinto Centenario.
- Santa Úrsula: plaza de San Mateo.
- Los Realejos: plaza de San Agustín.
- Güímar: plaza de San Pedro; plaza de Las Indias, en El Puertito.
- Porís de Abona: plaza del Mercadillo.
- Buenavista del Norte: plaza de Los Remedios.
- Arafo: plaza de San Juan Degollado.
- Puerto de la Cruz: plaza del Charco.
- La Matanza de Acentejo: plaza del Mercado.
- La Victoria de Acentejo: plaza de San Juan.
Cantabria
- Santander: Centro Botín; plaza Porticada; campa de La Magdalena.
- Torrelavega: plaza Baldomero Iglesias; barrio de Ganzo.
- Castro Urdiales: plaza del Ayuntamiento.
- Camargo: plaza Julio de Pablo, en Revilla; plaza de la Constitución, en Maliaño.
- Piélagos: muelle de Oruña.
- El Astillero: El Redondel.
- Santa Cruz de Bezana: plaza Margarita.
- Laredo: Alameda Miramar.
- Santoña: plaza de San Antonio.
- Suances: plaza de Viares; plaza de La Concha.
- Reinosa: plaza de España.
- Cartes: plaza del Gallo.
- Miengo: plaza del Ayuntamiento.
Castilla-La Mancha
- Toledo: plaza de toros.
- Albacete: plaza de toros.
- Guadalajara: plaza de toros.
- Ciudad Real: plaza de toros.
- Puertollano: Concha de la Música y Reloj de Flores, en el paseo de San Gregorio.
- Cuenca: parque de Santa Ana.
- Talavera de la Reina: recinto Talavera Ferial.
Castilla y León
- Valladolid: plaza Mayor.
- Burgos: plaza Mayor.
- Aranda de Duero: plaza Mayor.
- Miranda de Ebro: confluencia de las calles La Estación y Comuneros de Castilla.
- Salamanca: plaza Mayor.
- Zamora: plaza Mayor.
- Soria: plaza Mayor.
- Palencia: parque del Salón.
- Ávila: Recinto Ferial.
- Arenas de San Pedro: castillo del Condestable Dávalos.
- Segovia: plaza Oriental.
Catalunya
Barcelona y provincia
- Barcelona: Plataforma Marina del Fòrum; Bastian Beach Barcelona, junto al Club Natació Barcelona.
- L’Hospitalet de Llobregat: plaza del Ayuntamiento.
- Badalona: plaza del President Tarradellas.
- Gavà: plaza Jaume Balmes.
- Esplugues de Llobregat: parque dels Torrents.
- Sant Andreu de la Barca: explanada del Mercado.
- Santa Coloma de Gramenet: plaza de la Vila.
- Sant Adrià de Besòs: plaza de la Vila.
- El Prat de Llobregat: plaza de Catalunya.
- Cornellà de Llobregat: parque Deportivo Llobregat.
- Castelldefels: plaza Teresa Claramunt.
- Terrassa: espacio Vela del parque de Vallparadís.
- Sabadell: anfiteatro del parque Catalunya.
- Rubí: campo de la UE Rubí, en Can Rosés.
- Santa Perpètua de Mogoda: Porxada dels Drets Humans.
- Montcada i Reixac: parque de la Font Pudenta.
- Badia del Vallès: campo municipal Sergio Busquets.
- Sentmenat: plaza de la Vila.
- Granollers: parque de Ponent.
- Mollet del Vallès: parque de Can Mulà.
- Parets del Vallès: plaza Doctor Trueta.
- La Llagosta: Parc Popular.
- Lliçà d’Amunt: pabellón de Deportes.
- Mataró: pista del Parc Central.
- Manresa: Estadio Municipal del Congost.
- Sant Pere de Ribes: plaza Marcer.
Tarragona
- Tarragona: parque del Francolí.
- Reus: Pabellón Olímpico Municipal.
- Cambrils: plaza del Ayuntamiento.
- Vila-seca: parque de la Riera.
- Salou: plaza de la Pau.
- L’Hospitalet de l’Infant: plaza Coll de Balaguer.
- Cunit: plaza de la Vila.
- El Vendrell: Rambla Cañas.
- Coma-ruga: recinto del Tabaris.
- L’Arboç: pabellón polivalente.
Girona y Lleida
- Lloret de Mar: avenida de Vidreres.
- Lleida: parque Joan Oró, frente al Museu de l’Aigua.
Comunidad de Madrid
- Madrid: plaza de Colón; explanada de Puente del Rey, en Madrid Río; Movistar Arena —con las entradas ya agotadas—.
- Alcobendas: Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.
- San Sebastián de los Reyes: plaza de la Constitución.
- Móstoles: plaza de España.
- Fuenlabrada: plaza de la Constitución.
- Alcalá de Henares: plaza de Cervantes.
- Coslada: Centro Cultural Antonio López.
- Getafe: plaza central de Nassica.
Comunidad Valenciana
Valencia
- València: plaza del Ayuntamiento; Roig Arena.
- Torrent: plaza de la Unión Musical.
- Gandia: zona de la playa.
- Xàtiva: l’Albereda.
- Alzira: Espai d’Oci La Fúmiga, en el recinto ferial.
- Sagunt: plaza Cronista Chabret.
- Port de Sagunt: Centro Cívico del Antiguo Sanatorio.
- Almardà: edificio Voro Alandí.
- Mislata: plaza Mayor.
- Burjassot: Auditorio de la Casa de Cultura.
- Ontinyent: plaza Mayor.
- L’Olleria: Polideportivo Municipal.
- Benigànim: parque Beata Inés.
- Bèlgida: parque Enric Valor.
- Montitxelvo: Polideportivo Municipal.
- Llutxent: Les Poases.
- Albaida: plaza Mayor.
- Benissuera: plaza Mayor.
- Fontanars dels Alforins: Casa de Cultura.
- Aielo de Malferit: patio del Grup Nou.
- Bocairent: plaza de toros.
- Guadasséquies: plaza Mayor.
Alicante
- Alicante: Centro de Tecnificación.
- Elche: plaza de Baix.
- El Altet: plaza Mayor.
- Arenales del Sol: Sol Market.
- Torrevieja: paseo Vista Alegre.
- Orihuela: glorieta Gabriel Miró.
- Benidorm: Ciudad Deportiva Guillermo Amor, dentro del SkyFest.
- Sant Vicent del Raspeig: plaza del Ayuntamiento.
- Sant Joan d’Alacant: plaza de Ordana.
- El Campello: explanada de acceso a la Cofradía de Pescadores.
- Villena: plaza de Santiago.
- Elda: plaza Mayor; plaza de La Ficia.
- Santa Pola: recinto de Vatasa, en la playa de Varadero.
- Alcoy: Auditorio Amando Blanquer.
- Castalla: explanada de la Casa de Cultura.
- Beneixama: recinto de la piscina municipal.
- Cocentaina: plaza del Pla.
- Dénia: campo municipal Diego Mena.
Castellón
- Castelló: plaza Mayor; recinto del SOM Festival, en el Grao.
- Vila-real: plaza Mayor.
- Burriana: paseo marítimo.
- Benicàssim: plaza Corts Valencianes.
- Onda: Raval de Sant Josep.
- Nules: plaza Mayor.
- La Vall d’Uixó: Coves de Sant Josep.
- Almenara: parque municipal de la playa Casablanca.
- Xilxes: plaza de l’Armada.
Extremadura
- Badajoz: La Alcazaba.
- Cáceres: plaza Mayor.
- Mérida: plaza de España.
- Plasencia: plaza de San Martín.
- Don Benito: Ciudad Deportiva Pedro Porro.
- Almendralejo: plaza de Extremadura.
- Villanueva de la Serena: plaza de España.
- Navalmoral de la Mata: plaza de España.
- Montijo: plaza de España.
- Villafranca de los Barros: Casa de Cultura.
- Olivenza: plaza de España–Paseo Grande.
- Trujillo: plaza Mayor.
- Coria: plaza de la Paz.
- Pueblonuevo del Guadiana: plaza Mayor.
- Puebla de la Calzada: plaza de España.
- Calamonte: piscina municipal.
Galicia
- Santiago de Compostela: Praza Roxa; Monte do Gozo.
- A Coruña: plaza de María Pita.
- Betanzos: plaza Irmáns García Naveira.
- Mera, Oleiros: entorno de la laguna y palco de las fiestas.
- Abegondo: campo da Feira de San Marcos.
- Miño: parque da Rúa.
- Arteixo: plaza del Balneario.
- Ferrol: plaza de España.
- Narón: plaza de A Gándara.
- Fene: Praza Verde, en Perlío.
- Pontedeume: Praza do Convento.
- Vigo: Auditorio de Castrelos; Praza da Estrela.
- Bouzas: final del paseo Valentín Paz Andrade; aparcamiento del pabellón; paseo junto al campo del Rápido de Bouzas.
- Pontevedra: Alameda, con dos pantallas.
- Vilagarcía de Arousa: Praza da II República.
- Ourense: Praza Maior; paseo Ribeira de Canedo.
- Lugo: plaza de Santa María.
- Monforte de Lemos: plaza de España.
- Viveiro: plaza Mayor.
La Rioja
- Logroño: Palacio de los Deportes; plaza de la Diversidad–Fuente Murrieta.
- Haro: estadio municipal Luis de la Fuente, con dos pantallas.
- Calahorra: paseo del Mercadal.
- Arnedo: Arnedo Arena.
- Alfaro: plaza de España.
- Autol: plaza de San Isidro.
- Rincón de Soto: plaza Gallarza.
- Santo Domingo de la Calzada: calle Hermosilla.
- Ezcaray: plaza del Quiosco.
- Lardero: plaza de España.
- Navarrete: plaza Donantes de Sangre.
- Clavijo: terrazas de los centros sociales de Clavijo y La Unión.
- Cenicero: plaza del Casino.
- Alberite: parque Pintor Moreda.
Región de Murcia
Murcia y pedanías
- Murcia: avenida Teniente Flomesta.
- Santiago y Zaraiche: plaza Santiago Apóstol.
- El Raal: recinto de fiestas.
- El Palmar: exterior del Espacio Joven.
- Puente Tocinos: recinto de fiestas.
- Sucina: plaza Arteaga.
- Gea y Truyols: plaza Triangular.
- Espinardo: jardín Presbítero Miguel Conesa.
- Los Martínez del Puerto: Centro Municipal.
- La Ñora: Salón Municipal.
- Santa Cruz: recinto de fiestas.
- Beniaján: calle Mayor.
Cartagena
- Cartagena: explanada del Puerto.
- Cabo de Palos: playa de Levante.
- Santa Ana Pueblo: recinto de las fiestas.
- Los Urrutias: recinto de las fiestas.
- Los Nietos: recinto de las fiestas.
- Isla Plana: recinto de las fiestas.
Resto de la región
- Lorca: plaza de toros Coso de Sutullena.
- Yecla: plaza de toros.
- Caravaca de la Cruz: plaza de toros.
- Alhama de Murcia: Recinto Ferial Nueva Espuña.
- Águilas: explanada del Auditorio Infanta Elena.
- Molina de Segura: plaza de España.
- Cieza: plaza de España.
- Albudeite: plaza de España.
- Mazarrón: plaza del Ayuntamiento.
- Mula: plaza del Ayuntamiento.
- Torre Pacheco: plaza del Ayuntamiento.
- Totana: plaza de la Constitución.
- Abanilla: plaza de la Constitución.
- Alcantarilla: plaza Adolfo Suárez.
- Bullas: jardín Adolfo Suárez.
Navarra
- Pamplona: plaza del Castillo, con cuatro pantallas alrededor del kiosco.
País Vasco
- Bilbao: Pérgola del parque de Doña Casilda.
- San Sebastián: estadio de Anoeta.
- Vitoria-Gasteiz: plaza de España.
- Irun: plaza de San Juan.
- Eibar: plaza de Unzaga.
- Barakaldo: Bilbao Exhibition Centre.
Ceuta y Melilla
- Ceuta: playa de La Ribera.
- Melilla: plaza de las Culturas.
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