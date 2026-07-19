Dónde ver la final España-Argentina en pantalla gigante: ciudades y ubicaciones confirmadas en España

La final del Mundial 2026 ya está aquí. España se citará con Argentina hoy domingo 19 de julio a las 21:00 horas (CEST) para disputar uno de los partidos de todos los tiempos, una final de la Copa del Mundo con infinitos alicientes. Nadie se quiere perder un partido de este calibre.

Es por este motivo que, como suele ser habitual, centenares de ciudades y municipios han confirmado la instalación de pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir el partido en plazas, estadios, pabellones y otros espacios públicos. Es una medida habitual que utilizarán miles de ciudadanos para poder ver el partido final del Mundial en compañía de otros seguidores de la selección.

Aficionados a la selección española de fútbol durante la celebración del partido de semifinales del mundial entre España y Francia / Diego Radamés - Europa Press / Europa Press

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Málaga, Murcia, A Coruña o Palma figuran entre las principales ciudades que han preparado dispositivos especiales para la cita. En muchos casos, el acceso será gratuito hasta completar aforo y habrá actividades previas para animar el ambiente antes del inicio del encuentro. A continuación, repasamos todas las pantallas gigantes confirmadas para ver la final España-Argentina.

Andalucía

Sevilla: Centro Deportivo San Pablo; explanada del aparcamiento de FIBES.

Centro Deportivo San Pablo; explanada del aparcamiento de FIBES. Mairena del Aljarafe: plaza de las Naciones, en el complejo Aljarafe Center.

plaza de las Naciones, en el complejo Aljarafe Center. Tomares: Jardines del Conde.

Jardines del Conde. Los Palacios y Villafranca: plaza de España.

plaza de España. Camas: parque Victoria Kent.

parque Victoria Kent. Gines: parque Concejala Dolores Camino.

parque Concejala Dolores Camino. Coria del Río: parque Adolfo Cantalejo.

parque Adolfo Cantalejo. San Juan de Aznalfarache: plaza Agustín Pérez Sastre.

plaza Agustín Pérez Sastre. Palomares del Río: Baños Árabes.

Baños Árabes. Málaga: parque de Huelin; caseta municipal de Campanillas; plaza Padre Ciganda, en El Palo; explanada de Colonia Santa Inés; Auditorio Municipal Cortijo de Torres; Málaga Forum.

parque de Huelin; caseta municipal de Campanillas; plaza Padre Ciganda, en El Palo; explanada de Colonia Santa Inés; Auditorio Municipal Cortijo de Torres; Málaga Forum. Cártama: Ciudad Deportiva.

Ciudad Deportiva. Vélez-Málaga: parque María Zambrano.

parque María Zambrano. Alhaurín de la Torre: Parque Municipal.

Parque Municipal. Benalmádena: plaza de la Mezquita.

plaza de la Mezquita. Rincón de la Victoria: plaza Al-Ándalus.

plaza Al-Ándalus. Antequera: Paseo Real.

Paseo Real. Córdoba: Córdoba Live, en el recinto ferial de El Arenal.

Córdoba Live, en el recinto ferial de El Arenal. La Rambla: paseo de España.

paseo de España. Hinojosa del Duque: plaza de la Catedral.

plaza de la Catedral. Cádiz: Paseo Marítimo, junto al antiguo cementerio de San José.

Paseo Marítimo, junto al antiguo cementerio de San José. Jerez de la Frontera: Alameda Vieja.

Alameda Vieja. San Fernando: parque Almirante Laulhé.

parque Almirante Laulhé. Chiclana: Alameda del Río.

Alameda del Río. El Puerto de Santa María: plaza Isaac Peral.

plaza Isaac Peral. Puerto Real: plaza Rafael Alberti.

plaza Rafael Alberti. Huelva: avenida de Andalucía.

avenida de Andalucía. Punta Umbría: plaza de la Constitución.

plaza de la Constitución. Aljaraque: Caseta Municipal.

Caseta Municipal. Cartaya: Complejo Deportivo Municipal.

Complejo Deportivo Municipal. Valverde del Camino: plaza Ferrocarril del Buitrón.

plaza Ferrocarril del Buitrón. Granada: explanada del Palacio de Congresos.

explanada del Palacio de Congresos. Armilla: plaza del Ayuntamiento.

plaza del Ayuntamiento. Motril: parque de los Pueblos de América.

parque de los Pueblos de América. Almuñécar: bajos del Paseo del Altillo.

bajos del Paseo del Altillo. La Herradura: plaza de la Independencia.

plaza de la Independencia. Jaén: calle Catalina Mir Real, en el Bulevar.

calle Catalina Mir Real, en el Bulevar. Úbeda: plaza de toros.

plaza de toros. Bailén: entorno del monumento a la Batalla de Bailén.

entorno del monumento a la Batalla de Bailén. Almería: plaza de toros; parque de las Almadrabillas.

plaza de toros; parque de las Almadrabillas. Roquetas de Mar: Rambla de San Antonio; parque de Los Bajos.

Aragón

Zaragoza: plaza del Pilar, con tres pantallas.

plaza del Pilar, con tres pantallas. Huesca: Palacio de Congresos, con pantallas en el interior y el exterior.

Palacio de Congresos, con pantallas en el interior y el exterior. Barbastro: plaza de San Francisco.

plaza de San Francisco. Fraga: pabellón Cortes de Aragón.

pabellón Cortes de Aragón. Monzón: plaza Mayor.

plaza Mayor. Jaca: plaza Biscós.

plaza Biscós. Binéfar: plaza de España.

plaza de España. Sabiñánigo: plaza de España.

plaza de España. Aínsa: carpa del Castillo.

carpa del Castillo. Graus: plaza Mayor.

Asturias

Oviedo: plaza Alfonso II el Casto, frente a la Catedral.

plaza Alfonso II el Casto, frente a la Catedral. Gijón: parque Hermanos Castro.

parque Hermanos Castro. Avilés: plaza de España.

plaza de España. Langreo: Talleres del Conde.

Talleres del Conde. Mieres: parque Xovellanos.

parque Xovellanos. Cangas de Onís: plaza Camila Beceña.

plaza Camila Beceña. Ribadesella: plaza Nueva.

Baleares

Mallorca

Palma: Son Fusteret; estadio de Son Moix.

Son Fusteret; estadio de Son Moix. Calvià: plaza de Son Caliu.

plaza de Son Caliu. Alcúdia: paseo Pere Ventayol.

paseo Pere Ventayol. Artà: anfiteatro de Na Batlessa.

anfiteatro de Na Batlessa. Capdepera: plaza del Centre Cap Vermell.

plaza del Centre Cap Vermell. Santanyí: aparcamiento del Centre Jove.

aparcamiento del Centre Jove. Campos: pistas de tenis de Sa Ràpita.

pistas de tenis de Sa Ràpita. Sóller: plaza de la Constitución.

plaza de la Constitución. Inca: plaza de España.

plaza de España. Alaró: plaza de la Vila.

plaza de la Vila. Sineu: plaza de la Iglesia.

plaza de la Iglesia. Algaida: Sa Plaça.

Menorca

Maó: plaza de s’Esplanada.

plaza de s’Esplanada. Sant Lluís: Pla de sa Creu.

Pla de sa Creu. Alaior: Centro Cívico de Cala en Porter.

Ibiza y Formentera

Eivissa: plaza Antoni Albert i Nieto; calle Navarra.

plaza Antoni Albert i Nieto; calle Navarra. Santa Eulària des Riu: plaza de España.

plaza de España. Sant Antoni de Portmany: paseo de Ses Fonts.

paseo de Ses Fonts. Sant Francesc de Formentera: plaza de la Constitución.

Canarias

Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria: plaza de la Música–Jerónimo Saavedra; plaza de Canarias, dentro del Burger Fest.

plaza de la Música–Jerónimo Saavedra; plaza de Canarias, dentro del Burger Fest. Telde: Auditorio del parque de San Juan.

Auditorio del parque de San Juan. San Agustín: playa de San Agustín, dentro del Maspalomas Soul Festival.

playa de San Agustín, dentro del Maspalomas Soul Festival. Arguineguín: plaza Negra; calle José Manuel Santana.

plaza Negra; calle José Manuel Santana. Gáldar: plaza de Santiago.

plaza de Santiago. Teror: plaza de Sintes.

plaza de Sintes. Valleseco: plaza de San Vicente Ferrer.

plaza de San Vicente Ferrer. Santa Brígida: cancha del CEIP Sataute.

cancha del CEIP Sataute. Vega de San Mateo: plaza de la Solidaridad.

plaza de la Solidaridad. Valsequillo: plaza de La Barrera.

plaza de La Barrera. Vecindario: plaza de Los Algodoneros.

plaza de Los Algodoneros. Arinaga: avenida Polizón.

avenida Polizón. Ingenio: plaza de La Candelaria.

Tenerife

Santa Cruz de Tenerife: zona portuaria del Cook Music Fest.

zona portuaria del Cook Music Fest. La Laguna: plaza del Tranvía, en La Cuesta; plaza San Luis Gonzaga, en Taco; calle Doctor Olivera; entorno de la iglesia de La Concepción.

plaza del Tranvía, en La Cuesta; plaza San Luis Gonzaga, en Taco; calle Doctor Olivera; entorno de la iglesia de La Concepción. El Médano: plaza de El Médano.

plaza de El Médano. Las Galletas: plaza Dionisio González.

plaza Dionisio González. Los Cristianos: plaza de La Pescadora.

plaza de La Pescadora. Valle San Lorenzo: plaza de Valle San Lorenzo.

plaza de Valle San Lorenzo. Adeje: plaza de Los Olivos.

plaza de Los Olivos. Candelaria: plaza de Santa Ana.

plaza de Santa Ana. Guía de Isora: plaza de Nuestra Señora de la Luz.

plaza de Nuestra Señora de la Luz. La Orotava: plaza del Quinto Centenario.

plaza del Quinto Centenario. Santa Úrsula: plaza de San Mateo.

plaza de San Mateo. Los Realejos: plaza de San Agustín.

plaza de San Agustín. Güímar: plaza de San Pedro; plaza de Las Indias, en El Puertito.

plaza de San Pedro; plaza de Las Indias, en El Puertito. Porís de Abona: plaza del Mercadillo.

plaza del Mercadillo. Buenavista del Norte: plaza de Los Remedios.

plaza de Los Remedios. Arafo: plaza de San Juan Degollado.

plaza de San Juan Degollado. Puerto de la Cruz: plaza del Charco.

plaza del Charco. La Matanza de Acentejo: plaza del Mercado.

plaza del Mercado. La Victoria de Acentejo: plaza de San Juan.

Cantabria

Santander: Centro Botín; plaza Porticada; campa de La Magdalena.

Centro Botín; plaza Porticada; campa de La Magdalena. Torrelavega: plaza Baldomero Iglesias; barrio de Ganzo.

plaza Baldomero Iglesias; barrio de Ganzo. Castro Urdiales: plaza del Ayuntamiento.

plaza del Ayuntamiento. Camargo: plaza Julio de Pablo, en Revilla; plaza de la Constitución, en Maliaño.

plaza Julio de Pablo, en Revilla; plaza de la Constitución, en Maliaño. Piélagos: muelle de Oruña.

muelle de Oruña. El Astillero: El Redondel.

El Redondel. Santa Cruz de Bezana: plaza Margarita.

plaza Margarita. Laredo: Alameda Miramar.

Alameda Miramar. Santoña: plaza de San Antonio.

plaza de San Antonio. Suances: plaza de Viares; plaza de La Concha.

plaza de Viares; plaza de La Concha. Reinosa: plaza de España.

plaza de España. Cartes: plaza del Gallo.

plaza del Gallo. Miengo: plaza del Ayuntamiento.

Castilla-La Mancha

Toledo: plaza de toros.

plaza de toros. Albacete: plaza de toros.

plaza de toros. Guadalajara: plaza de toros.

plaza de toros. Ciudad Real: plaza de toros.

plaza de toros. Puertollano: Concha de la Música y Reloj de Flores, en el paseo de San Gregorio.

Concha de la Música y Reloj de Flores, en el paseo de San Gregorio. Cuenca: parque de Santa Ana.

parque de Santa Ana. Talavera de la Reina: recinto Talavera Ferial.

Castilla y León

Valladolid: plaza Mayor.

plaza Mayor. Burgos: plaza Mayor.

plaza Mayor. Aranda de Duero: plaza Mayor.

plaza Mayor. Miranda de Ebro: confluencia de las calles La Estación y Comuneros de Castilla.

confluencia de las calles La Estación y Comuneros de Castilla. Salamanca: plaza Mayor.

plaza Mayor. Zamora: plaza Mayor.

plaza Mayor. Soria: plaza Mayor.

plaza Mayor. Palencia: parque del Salón.

parque del Salón. Ávila: Recinto Ferial.

Recinto Ferial. Arenas de San Pedro: castillo del Condestable Dávalos.

castillo del Condestable Dávalos. Segovia: plaza Oriental.

Catalunya

Barcelona y provincia

Barcelona: Plataforma Marina del Fòrum; Bastian Beach Barcelona, junto al Club Natació Barcelona.

Plataforma Marina del Fòrum; Bastian Beach Barcelona, junto al Club Natació Barcelona. L’Hospitalet de Llobregat: plaza del Ayuntamiento.

plaza del Ayuntamiento. Badalona: plaza del President Tarradellas.

plaza del President Tarradellas. Gavà: plaza Jaume Balmes.

plaza Jaume Balmes. Esplugues de Llobregat: parque dels Torrents.

parque dels Torrents. Sant Andreu de la Barca: explanada del Mercado.

explanada del Mercado. Santa Coloma de Gramenet: plaza de la Vila.

plaza de la Vila. Sant Adrià de Besòs: plaza de la Vila.

plaza de la Vila. El Prat de Llobregat: plaza de Catalunya.

plaza de Catalunya. Cornellà de Llobregat: parque Deportivo Llobregat.

parque Deportivo Llobregat. Castelldefels: plaza Teresa Claramunt.

plaza Teresa Claramunt. Terrassa: espacio Vela del parque de Vallparadís.

espacio Vela del parque de Vallparadís. Sabadell: anfiteatro del parque Catalunya.

anfiteatro del parque Catalunya. Rubí: campo de la UE Rubí, en Can Rosés.

campo de la UE Rubí, en Can Rosés. Santa Perpètua de Mogoda: Porxada dels Drets Humans.

Porxada dels Drets Humans. Montcada i Reixac: parque de la Font Pudenta.

parque de la Font Pudenta. Badia del Vallès: campo municipal Sergio Busquets.

campo municipal Sergio Busquets. Sentmenat: plaza de la Vila.

plaza de la Vila. Granollers: parque de Ponent.

parque de Ponent. Mollet del Vallès: parque de Can Mulà.

parque de Can Mulà. Parets del Vallès: plaza Doctor Trueta.

plaza Doctor Trueta. La Llagosta: Parc Popular.

Parc Popular. Lliçà d’Amunt: pabellón de Deportes.

pabellón de Deportes. Mataró: pista del Parc Central.

pista del Parc Central. Manresa: Estadio Municipal del Congost.

Estadio Municipal del Congost. Sant Pere de Ribes: plaza Marcer.

Tarragona

Tarragona: parque del Francolí.

parque del Francolí. Reus: Pabellón Olímpico Municipal.

Pabellón Olímpico Municipal. Cambrils: plaza del Ayuntamiento.

plaza del Ayuntamiento. Vila-seca: parque de la Riera.

parque de la Riera. Salou: plaza de la Pau.

plaza de la Pau. L’Hospitalet de l’Infant: plaza Coll de Balaguer.

plaza Coll de Balaguer. Cunit: plaza de la Vila.

plaza de la Vila. El Vendrell: Rambla Cañas.

Rambla Cañas. Coma-ruga: recinto del Tabaris.

recinto del Tabaris. L’Arboç: pabellón polivalente.

Girona y Lleida

Lloret de Mar: avenida de Vidreres.

avenida de Vidreres. Lleida: parque Joan Oró, frente al Museu de l’Aigua.

Comunidad de Madrid

Madrid: plaza de Colón; explanada de Puente del Rey, en Madrid Río; Movistar Arena —con las entradas ya agotadas—.

plaza de Colón; explanada de Puente del Rey, en Madrid Río; Movistar Arena —con las entradas ya agotadas—. Alcobendas: Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. San Sebastián de los Reyes: plaza de la Constitución.

plaza de la Constitución. Móstoles: plaza de España.

plaza de España. Fuenlabrada: plaza de la Constitución.

plaza de la Constitución. Alcalá de Henares: plaza de Cervantes.

plaza de Cervantes. Coslada: Centro Cultural Antonio López.

Centro Cultural Antonio López. Getafe: plaza central de Nassica.

Comunidad Valenciana

Valencia

València: plaza del Ayuntamiento; Roig Arena.

plaza del Ayuntamiento; Roig Arena. Torrent: plaza de la Unión Musical.

plaza de la Unión Musical. Gandia: zona de la playa.

zona de la playa. Xàtiva: l’Albereda.

l’Albereda. Alzira: Espai d’Oci La Fúmiga, en el recinto ferial.

Espai d’Oci La Fúmiga, en el recinto ferial. Sagunt: plaza Cronista Chabret.

plaza Cronista Chabret. Port de Sagunt: Centro Cívico del Antiguo Sanatorio.

Centro Cívico del Antiguo Sanatorio. Almardà: edificio Voro Alandí.

edificio Voro Alandí. Mislata: plaza Mayor.

plaza Mayor. Burjassot: Auditorio de la Casa de Cultura.

Auditorio de la Casa de Cultura. Ontinyent: plaza Mayor.

plaza Mayor. L’Olleria: Polideportivo Municipal.

Polideportivo Municipal. Benigànim: parque Beata Inés.

parque Beata Inés. Bèlgida: parque Enric Valor.

parque Enric Valor. Montitxelvo: Polideportivo Municipal.

Polideportivo Municipal. Llutxent: Les Poases.

Les Poases. Albaida: plaza Mayor.

plaza Mayor. Benissuera: plaza Mayor.

plaza Mayor. Fontanars dels Alforins: Casa de Cultura.

Casa de Cultura. Aielo de Malferit: patio del Grup Nou.

patio del Grup Nou. Bocairent: plaza de toros.

plaza de toros. Guadasséquies: plaza Mayor.

Alicante

Alicante: Centro de Tecnificación.

Centro de Tecnificación. Elche: plaza de Baix.

plaza de Baix. El Altet: plaza Mayor.

plaza Mayor. Arenales del Sol: Sol Market.

Sol Market. Torrevieja: paseo Vista Alegre.

paseo Vista Alegre. Orihuela: glorieta Gabriel Miró.

glorieta Gabriel Miró. Benidorm: Ciudad Deportiva Guillermo Amor, dentro del SkyFest.

Ciudad Deportiva Guillermo Amor, dentro del SkyFest. Sant Vicent del Raspeig: plaza del Ayuntamiento.

plaza del Ayuntamiento. Sant Joan d’Alacant: plaza de Ordana.

plaza de Ordana. El Campello: explanada de acceso a la Cofradía de Pescadores.

explanada de acceso a la Cofradía de Pescadores. Villena: plaza de Santiago.

plaza de Santiago. Elda: plaza Mayor; plaza de La Ficia.

plaza Mayor; plaza de La Ficia. Santa Pola: recinto de Vatasa, en la playa de Varadero.

recinto de Vatasa, en la playa de Varadero. Alcoy: Auditorio Amando Blanquer.

Auditorio Amando Blanquer. Castalla: explanada de la Casa de Cultura.

explanada de la Casa de Cultura. Beneixama: recinto de la piscina municipal.

recinto de la piscina municipal. Cocentaina: plaza del Pla.

plaza del Pla. Dénia: campo municipal Diego Mena.

Castellón

Castelló: plaza Mayor; recinto del SOM Festival, en el Grao.

plaza Mayor; recinto del SOM Festival, en el Grao. Vila-real: plaza Mayor.

plaza Mayor. Burriana: paseo marítimo.

paseo marítimo. Benicàssim: plaza Corts Valencianes.

plaza Corts Valencianes. Onda: Raval de Sant Josep.

Raval de Sant Josep. Nules: plaza Mayor.

plaza Mayor. La Vall d’Uixó: Coves de Sant Josep.

Coves de Sant Josep. Almenara: parque municipal de la playa Casablanca.

parque municipal de la playa Casablanca. Xilxes: plaza de l’Armada.

Extremadura

Badajoz: La Alcazaba.

La Alcazaba. Cáceres: plaza Mayor.

plaza Mayor. Mérida: plaza de España.

plaza de España. Plasencia: plaza de San Martín.

plaza de San Martín. Don Benito: Ciudad Deportiva Pedro Porro.

Ciudad Deportiva Pedro Porro. Almendralejo: plaza de Extremadura.

plaza de Extremadura. Villanueva de la Serena: plaza de España.

plaza de España. Navalmoral de la Mata: plaza de España.

plaza de España. Montijo: plaza de España.

plaza de España. Villafranca de los Barros: Casa de Cultura.

Casa de Cultura. Olivenza: plaza de España–Paseo Grande.

plaza de España–Paseo Grande. Trujillo: plaza Mayor.

plaza Mayor. Coria: plaza de la Paz.

plaza de la Paz. Pueblonuevo del Guadiana: plaza Mayor.

plaza Mayor. Puebla de la Calzada: plaza de España.

plaza de España. Calamonte: piscina municipal.

Galicia

Santiago de Compostela: Praza Roxa; Monte do Gozo.

Praza Roxa; Monte do Gozo. A Coruña: plaza de María Pita.

plaza de María Pita. Betanzos: plaza Irmáns García Naveira.

plaza Irmáns García Naveira. Mera, Oleiros: entorno de la laguna y palco de las fiestas.

entorno de la laguna y palco de las fiestas. Abegondo: campo da Feira de San Marcos.

campo da Feira de San Marcos. Miño: parque da Rúa.

parque da Rúa. Arteixo: plaza del Balneario.

plaza del Balneario. Ferrol: plaza de España.

plaza de España. Narón: plaza de A Gándara.

plaza de A Gándara. Fene: Praza Verde, en Perlío.

Praza Verde, en Perlío. Pontedeume: Praza do Convento.

Praza do Convento. Vigo: Auditorio de Castrelos; Praza da Estrela.

Auditorio de Castrelos; Praza da Estrela. Bouzas: final del paseo Valentín Paz Andrade; aparcamiento del pabellón; paseo junto al campo del Rápido de Bouzas.

final del paseo Valentín Paz Andrade; aparcamiento del pabellón; paseo junto al campo del Rápido de Bouzas. Pontevedra: Alameda, con dos pantallas.

Alameda, con dos pantallas. Vilagarcía de Arousa: Praza da II República.

Praza da II República. Ourense: Praza Maior; paseo Ribeira de Canedo.

Praza Maior; paseo Ribeira de Canedo. Lugo: plaza de Santa María.

plaza de Santa María. Monforte de Lemos: plaza de España.

plaza de España. Viveiro: plaza Mayor.

La Rioja

Logroño: Palacio de los Deportes; plaza de la Diversidad–Fuente Murrieta.

Palacio de los Deportes; plaza de la Diversidad–Fuente Murrieta. Haro: estadio municipal Luis de la Fuente, con dos pantallas.

estadio municipal Luis de la Fuente, con dos pantallas. Calahorra: paseo del Mercadal.

paseo del Mercadal. Arnedo: Arnedo Arena.

Arnedo Arena. Alfaro: plaza de España.

plaza de España. Autol: plaza de San Isidro.

plaza de San Isidro. Rincón de Soto: plaza Gallarza.

plaza Gallarza. Santo Domingo de la Calzada: calle Hermosilla.

calle Hermosilla. Ezcaray: plaza del Quiosco.

plaza del Quiosco. Lardero: plaza de España.

plaza de España. Navarrete: plaza Donantes de Sangre.

plaza Donantes de Sangre. Clavijo: terrazas de los centros sociales de Clavijo y La Unión.

terrazas de los centros sociales de Clavijo y La Unión. Cenicero: plaza del Casino.

plaza del Casino. Alberite: parque Pintor Moreda.

Región de Murcia

Murcia y pedanías

Murcia: avenida Teniente Flomesta.

avenida Teniente Flomesta. Santiago y Zaraiche: plaza Santiago Apóstol.

plaza Santiago Apóstol. El Raal: recinto de fiestas.

recinto de fiestas. El Palmar: exterior del Espacio Joven.

exterior del Espacio Joven. Puente Tocinos: recinto de fiestas.

recinto de fiestas. Sucina: plaza Arteaga.

plaza Arteaga. Gea y Truyols: plaza Triangular.

plaza Triangular. Espinardo: jardín Presbítero Miguel Conesa.

jardín Presbítero Miguel Conesa. Los Martínez del Puerto: Centro Municipal.

Centro Municipal. La Ñora: Salón Municipal.

Salón Municipal. Santa Cruz: recinto de fiestas.

recinto de fiestas. Beniaján: calle Mayor.

Cartagena

Cartagena: explanada del Puerto.

explanada del Puerto. Cabo de Palos: playa de Levante.

playa de Levante. Santa Ana Pueblo: recinto de las fiestas.

recinto de las fiestas. Los Urrutias: recinto de las fiestas.

recinto de las fiestas. Los Nietos: recinto de las fiestas.

recinto de las fiestas. Isla Plana: recinto de las fiestas.

Resto de la región

Lorca: plaza de toros Coso de Sutullena.

plaza de toros Coso de Sutullena. Yecla: plaza de toros.

plaza de toros. Caravaca de la Cruz: plaza de toros.

plaza de toros. Alhama de Murcia: Recinto Ferial Nueva Espuña.

Recinto Ferial Nueva Espuña. Águilas: explanada del Auditorio Infanta Elena.

explanada del Auditorio Infanta Elena. Molina de Segura: plaza de España.

plaza de España. Cieza: plaza de España.

plaza de España. Albudeite: plaza de España.

plaza de España. Mazarrón: plaza del Ayuntamiento.

plaza del Ayuntamiento. Mula: plaza del Ayuntamiento.

plaza del Ayuntamiento. Torre Pacheco: plaza del Ayuntamiento.

plaza del Ayuntamiento. Totana: plaza de la Constitución.

plaza de la Constitución. Abanilla: plaza de la Constitución.

plaza de la Constitución. Alcantarilla: plaza Adolfo Suárez.

plaza Adolfo Suárez. Bullas: jardín Adolfo Suárez.

Navarra

Pamplona: plaza del Castillo, con cuatro pantallas alrededor del kiosco.

País Vasco

Bilbao: Pérgola del parque de Doña Casilda.

Pérgola del parque de Doña Casilda. San Sebastián: estadio de Anoeta.

estadio de Anoeta. Vitoria-Gasteiz: plaza de España.

plaza de España. Irun: plaza de San Juan.

plaza de San Juan. Eibar: plaza de Unzaga.

plaza de Unzaga. Barakaldo: Bilbao Exhibition Centre.

Ceuta y Melilla

Ceuta: playa de La Ribera.

playa de La Ribera. Melilla: plaza de las Culturas.

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