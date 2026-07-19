Dónde ver el España - Argentina de la final del Mundial 2026 hoy gratis en directo: canales, TV y opciones en abierto

España y Argentina se dan cita hoy domingo 19 de julio a las 21:00 horas (CEST) en el MetLife Stadium de Nueva York para disputar la final del Mundial 2026. Ha llegado el momento de la verdad para ambas selecciones, uno de los partidos más esperados de todos los tiempos que decidirá al próximo campeón de la Copa del Mundo en Estados Unidos.

Son muchas las narrativas pendientes en un partido de esta índole, pero quizás la más importante es el primer -y último- cara a cara entre Lamine Yamal y Leo Messi. La estrella emergente del fútbol mundial se citará con el mejor jugador de todos los tiempos, los dos últimos referentes azulgranas en ataque que se jugarán ser el campeón del mundo en Nueva York. Argentina defiende corona y busca su cuarto título; España recuperar la gloria que no saborea desde 2010 y conseguir su segunda estrella. La batalla está servida.

Leo Messi, genio del fútbol / RONALD WITTEK

Ambos seleccionadores podrán contar con la totalidad de sus futbolistas convocados para la ocasión. Finalmente, Lamine Yamal podrá ser de la partida tras arrastrar leves molestias tras su partido de semifinales contra Francia, mientras que en el lado argentino Scaloni podrá hacer uso de toda su plantilla al completo.

El ganador será proclamado campeón del Mundial 2026 y será el defensor del título durante los próximos cuatro años. La siguiente Copa del Mundo se disputará en 2030 en sede múltiple entre España, Marruecos, Portugal, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver el España - Argentina de la final del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre España y Argentina de la final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y RTVE Play. Otra alternativa será DAZN, plataforma que ofrece todos los encuentros del Mundial 2026 a través de su aplicación y de sus diferentes canales.

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Desde SPORT, te contaremos todo lo que ocurra en el España - Argentina con nuestra narración en directo, además de la crónica, las reacciones de los protagonistas y la última hora de un encuentro que decidirá qué selección se cuelga la medalla de bronce.