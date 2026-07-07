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Dónde ver el Argentina - Egipto del Mundial 2026 gratis en directo: canales, TV y opciones en abierto en La1 y RTVE

A qué hora juega la selección argentina hoy contra Egipto y en qué canal de TV ver en abierto los octavos de final del Mundial 2026 desde España

Leo Messi, estrella de Argentina

Leo Messi, estrella de Argentina / Juan Ignacio Roncoroni / EFE

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Argentina se da cita con Egipto este martes 7 de julio a las 18:00 horas (CEST) para disputar los octavos de final del Mundial 2026. Ha llegado el momento de la verdad para la vigente campeona del mundo, que afronta una eliminatoria a partido único ante una de las grandes sorpresas del torneo con el objetivo de seguir adelante en su camino hacia la defensa del título.

El combinado argentino llega a los octavos de final después de superar a Cabo Verde en dieciseisavos en un partido más exigente de lo esperado. La Albiceleste se impuso por 3-2 en la prórroga y volvió a demostrar que tiene pegada suficiente para sobrevivir en escenarios complicados, aunque también dejó algunas dudas que deberá corregir en octavos de final.

Salah, futbolista de Egipto

Salah, futbolista de Egipto / EUROPA PRESS

Enfrente estará Egipto, que llega lanzada tras eliminar a Australia en la tanda de penaltis. La selección africana resistió en una eliminatoria muy igualada y terminó imponiéndose desde los once metros para meterse entre las 16 mejores selecciones del Mundial. Ahora tendrá ante sí uno de los retos más grandes posibles: tumbar a Argentina y dar uno de los grandes golpes del torneo.

¿Dónde ver el Argentina - Egipto del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre Argentina y Egipto de los octavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play. Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Argentina - Egipto del Mundial 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

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