La ventaja oculta que puede decidir el Mundial: las selecciones más afectadas en la fase de grupos

En el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones, tres países anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México) y un calendario muy comprimido, no todo se decidirá sobre el césped. De hecho, gran parte del éxito mundialista en esta edición estará en el aire. O, mejor dicho, en el tiempo que cada participante deba pasar metido en un avión.

El factor oculto de este Mundial será, sin duda, la logística. El rendimiento de las estrellas será decisivo, sí, pero también lo serán los kilómetros recorridos y las horas de sueño y descanso.

Los 48 participantes están establecidos en distintos campos base repartidos entre los tres países anfitriones: 39 en Estados Unidos, 2 en Canadá y 7 en México. España, por ejemplo, se encuentra en Chattanooga, Tennessee; Argentina, en Kansas City, Missouri; Francia, en Boston, Massachusetts; y Brasil, en Basking Ridge, Nueva Jersey.

¿Pero qué distancia recorrerán durante la fase de grupos? ¿Todos los países acumularán los mismos kilómetros? ¿Qué selecciones salen beneficiadas por el recorrido que les ha dibujado la FIFA? ¿Cuáles salen perjudicadas? Lo analizamos al detalle.

Más de 10.000 kilómetros durante la fase de grupos

Según el trabajo de investigación de Luke Jenkinson, entre las selecciones más castigadas se encuentran Curazao, con 10.114,7 kilómetros en la fase de grupos; Austria, con 9.617,42 kilómetros; y Bosnia y Herzegovina, con 9.514,42 kilómetros. Casi 10.000 kilómetros para jugar tres partidos. En el caso del país caribeño, incluso supera esa cifra.

Curazao logró la clasificación al Mundial 2026 ante Jamaica / X

También destacan Inglaterra, con 8.991,38 kilómetros por recorrer, y República Checa, con 8.334,77 kilómetros. Son cifras muy contundentes para una primera fase. Desplazamientos que no solo implican vuelos largos, sino también menos tiempo de descanso real entre partidos.

México, la que menos se mueve

En el extremo contrario, México es la selección con menor recorrido, con apenas 1.005,84 kilómetros por recorrer. Jugar “cerca de casa” le da una ventaja logística muy importante: menos desgaste, mayor estabilidad y, a priori, más posibilidades de rendir mejor.

También salen muy beneficiadas Paraguay, con 1.029,98 kilómetros durante la fase de grupos; Costa de Marfil, con 1.226,32; Corea del Sur, con 1.327,71; y Panamá, con 1.409,78. La diferencia de kilómetros entre Curazao y México es abismal: 9.108,86 kilómetros. ¿Y entre las grandes favoritas al título?

Inglaterra, la más castigada

Inglaterra es la candidata al título que más distancia recorrerá durante la fase de grupos: 8.991,38 kilómetros. Con su campo base en Prairie Village, Kansas, se enfrentará a Croacia en Dallas, a Ghana en Boston y a Panamá en Seattle.

Harry Kane, la estrella de Inglaterra / EFE

Después vienen Alemania y Portugal, con una situación casi idéntica. Ambas salen peor paradas dentro del grupo de favoritas. La Mannschaft acumulará 6.348,85 kilómetros recorridos. Con su campo base en Winston-Salem, Carolina del Norte, jugará en Houston ante Curazao, en Toronto contra Costa de Marfil y en Nueva Jersey ante Ecuador.

Los lusos, por su parte, sumarán 6.345,63 kilómetros recorridos. Tienen el campo base en Palm Beach Gardens, Florida, y jugarán en Houston ante República Democrática del Congo, de nuevo en Houston ante Uzbekistán, y en Miami ante Colombia.

5.434,74 kilómetros son los que recorrerá España durante la fase de grupos. Desde Chattanooga, Tennessee, campo base del equipo dirigido por Luis de la Fuente, viajará hasta Atlanta, escenario que acogerá el debut ante Cabo Verde y la segunda jornada contra Arabia Saudí, y después hasta Guadalajara, donde cerrará la fase de grupos ante Uruguay.

La selección española prepara el amistoso ante Perú sin Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz / RFEF

Para finalizar, Brasil, Argentina y Francia se encuentran en el club de los privilegiados. Especialmente cómodo es el escenario de los galos. La Canarinha de Carlo Ancelotti tiene por delante 3.727,23 kilómetros por recorrer. No es una cifra baja, pero tampoco alarmante. Establecida en Basking Ridge, Nueva Jersey, jugará muy cerca ante Marruecos, y después se enfrentará a Haití en Filadelfia y a Escocia en Miami.

Argentina, la defensora de la corona, no alcanzará los 3.000 kilómetros de distancia: recorrerá 2.982,11. Su campo base está en Kansas City, Missouri, y no tendrá que moverse para jugar contra Argelia. Dallas acogerá sus partidos ante Austria y Jordania.

Argentina prepara el amistoso ante Honduras con Messi / AFA

La gran beneficiada, entonces, es la finalista de 2022 y campeona de 2018: la Francia de Didier Deschamps. Sin duda, es la mejor ubicada desde el punto de vista logístico entre las grandes candidatas al título. Su recorrido total es de solo 1.557,84 kilómetros, una cifra muy baja para una potencia que aspira a llegar hasta el final.

Kylian Mbappe con Francia en acción ante Brodie Spencer de Irlanda del Norte / EFE/MOHAMMED BADRA

Ubicada en Boston, Massachusetts, Francia jugará ante Senegal en Nueva Jersey, contra Noruega en Filadelfia y cerrará su fase de grupos en Boston contra Haití.

Si a eso se suma la profundidad de plantilla y la experiencia reciente en grandes torneos, el calendario de viajes parece jugar a su favor. Especialmente, por el desgaste acumulado que otras favoritas podrían arrastrar en las siguientes rondas. ¿Será un factor realmente determinante?