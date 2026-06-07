¡Varapalo para Brasil! Lesión en una posición sensible a cuatro días del Mundial

Brasil, ya instalada en suelo estadounidense, encara la recta final hacia el Mundial con la ilusión de volver a conquistar la gloria. La pentacampeona no gana una Copa del Mundo desde 2002 y todas las esperanzas están puestas en la capacidad de liderazgo de Carlo Ancelotti, que ya está encajando malas noticias pese a que aún no ha empezado el torneo.

La 'Canarinha', que presume de un centro del campo de buen nivel y de un ataque capaz de intimidar a cualquier rival, parece estar varios escalones por debajo en la línea de atrás. Y ahora, a solo una semana de su debut, el técnico italiano puede perder a uno de sus titulares.

Wesley, lateral derecho, abandonó el amistoso ante Egipto con dolores en la ingle. El jugador tuvo que ser sustituido en el minuto 17 por Danilo después de notar molestias musculares durante el encuentro celebrado en Cleveland.

Brasil terminó ganando el partido por 2-1, pero el resultado, que ya de primeras tenía poca importancia, quedó completamente en segundo plano ante la incertidumbre que provoca la posible lesión del defensa de la Roma.

Wesley, durante un partido previo al Mundial / EFE

Ancelotti, en rueda de prensa, mencionó que sufre “un problema muscular” y que este mismo domingo el equipo médico de Brasil le hará las pertinentes pruebas para determinar el alcance de la lesión. Optó por la prudencia, pero sus palabras no invitan al optimismo: “Es una lástima perderlo. Hay que esperar a las pruebas, pero al final tenemos buenos jugadores para reemplazarlo”, mencionó.

Problemas para la zaga

No obstante, la realidad es que, si la defensa de Brasil ya estaba limitada, la baja de Wesley la debilitaría todavía más. Es cierto que Ancelotti, con piezas como Gabriel o Marquinhos, puede estar tranquilo en el centro de la zaga, pero ahora le faltará colmillo en el carril derecho.

Curiosamente, Wesley, quien ha marcado 5 goles y repartido 2 asistencias en 39 partidos esta campaña con el equipo italiano, ha jugado gran parte de la temporada como carrilero izquierdo, a pierna cambiada y con menos responsabilidades defensivas. De hecho, volver al lateral derecho le estaba costando un poco, aunque esa era la posición que solía ocupar en el Flamengo, donde brilló durante el Mundial de Clubes y llamó la atención de la Roma.

“Es una cosa con la que me sigo rompiendo la cabeza. Él decidirá... Si Ancelotti me pide que pase todo el partido defendiendo, defenderé, y si me pide que ayude en el ataque, atacaré”, afirmó.

Brasil debutará el 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey, antes de medirse a Haití el 19 de junio en Filadelfia y a Escocia cinco días después en Miami. Habrá que ver si lo hace con o sin Wesley.