MUNDIAL 2026
El VAR anula el primer gol 'madridista' de Cucurella: "Este árbitro no ha jugado al fútbol en su vida"
El lateral catalán enganchó una volea que superó a Schlager, objeto de falta
En un inicio tedioso de partido, donde sólo Lamine Yamal sacó del sopor a la Selección, la primera parte del partido, al margen del gol de Oyarzabal, estuvo marcada por el tanto anulado a Marc Cucurella, que hubiera supuesto el 1-0 para los de Luis de la Fuente.
A la media hora de juego, con España dominando pero sin generar peligro alguno sobre la meta austríaca, un córner lanzado por el propio Lamine desembocó en una acción que requirió de la intervención del VAR. El astro de Rocafonda sirvió desde la esquina al segundo palo y, tras una serie de malos rechaces, el balón le cayó franco a Marc Cucurella, que empaló la pelota con violencia a la meta de Schlager.
El colegiado de la contienda, el sueco Nyberg, asisitido por sus colegas en la sala de videoarbitraje, anuló el tanto del ya lateral del Real Madrid. ¿El motivo? Una pugna previa en el interior del área pequeña entre Pau Cubarsí y el portero Schlager, que logró repeler el balón pero se llevó un ligero empujón desestabilizador del central del Barça.
La reacción del colegiado Iturralde González no se hizo esperar. En los micrófonos de la 'SER', el que fuera trencilla destacó: "Cubarsí le da con el brazo. Es falta". Menos ponderado fue el periodista del diario 'AS' Tomás Roncero. Para el comentarista no era penalti y recalcó un categórico: "Este árbitro no ha jugado a fútbol en su vida".
El gol anulado no supuso un obstáculo para España que acabó plasmando su dominio plomizo en el 1-0 que sí subió al marcador tras un remate mordido de Mikel Oyarzabal.
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