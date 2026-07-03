Valverde rompe su silencio tras el fracaso de Uruguay: "No estuve a la altura, pero no renunciaré aunque me cueste la vida"

Siete días después de la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026, Fede Valverde ha roto su silencio. El capitán de la Celeste y jugador del Real Madrid publicó en sus redes sociales un comunicado cargado de autocrítica en el que asume el fracaso y, al mismo tiempo, cierra la puerta a cualquier renuncia a la selección.

"Ya pasaron varios días desde la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví, aunque sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Qatar. Esa espina todavía sigue clavada", arranca el texto del uruguayo.

"ME HAGO CARGO DEL FRACASO"

Valverde no busca excusas y se señala a sí mismo como responsable del batacazo charrúa: "Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó".

"Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes. Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura", añade el centrocampista, que también subraya el peso emocional de vestir la celeste: "Siento una responsabilidad enorme por mi país. Es un orgullo que me llena el alma".

"AUNQUE ME CUESTE LA VIDA"

El mensaje, sin embargo, no es una despedida. Todo lo contrario. Valverde promete revancha con una frase rotunda: "Bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida. No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto".

SEGUNDO BATACAZO CONSECUTIVO (URUGUAY 0-1 ESPAÑA)

Uruguay quedó eliminada el pasado 26 de junio tras caer 0-1 ante España en Guadalajara, con gol de Álex Baena y un grave error del portero Fernando Muslera. La Celeste cerró el Grupo H con solo dos puntos, fruto de los empates ante Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2), y ni siquiera alcanzó uno de los cupos de mejores terceros en el nuevo formato de 48 selecciones.

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El fracaso ha provocado un terremoto en el fútbol uruguayo: Marcelo Bielsa no seguirá al frente del banquillo y la AUF llegó a cancelar el vuelo chárter de regreso del plantel. En medio de ese clima, el propio Valverde fue sustituido en el minuto 57 ante España, una decisión del técnico argentino que alimentó el debate sobre las tensiones internas del vestuario.