El vacile de la princesa Leonor a Ferran Torres: "¿No te rapabas el pelo?"

Nadie habla de otra cosa en España que del gol de Ferran Torres, futbolista del FC Barcelona, que dio el segundo Mundial a la selección española. El delantero valenciano salió desde el banquillo y revolucionó la final. Además, fue el único capaz de batir la portería de Emiliano Martínez. Al finalizar el encuentro, Ferran confesó que "Dios le da las cosas a quien más se lo merece", debido a que fue uno de los futbolistas más criticados a lo largo del Mundial, que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

El pasado lunes, 20 de julio, la selección liderada por Luis de la Fuente aterrizó en el aeropuerto de Madrid al mediodía y se fueron directamente al Palacio de La Zarzuela, donde el rey Felipe VI, la reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, los estaban esperando para celebrar un acto protocolario.

Una de las escenas más comentadas de la visita de los futbolistas de La Roja en el Palacio de La Zarzuela fue el buen rollo entre la princesa Leonor y el autor del gol que dio a la selección española su segunda estrella. Como suele ocurrir, las redes sociales, especialmente X, viralizaron el momento en el que la hija mayor de Felipe VI le comentó algo al delantero de Foios.

Según reveló el medio de comunicación 'Vanitatis', la princesa de Asturias no dudó en echarle en cara a Ferran si iba a cumplir su promesa: "¿No te ibas a rapar el pelo?".

No obstante, el delantero azulgrana fue claro: "No, no". La cara de la infanta Sofía fue todo un poema y no pudo aguantarse la risa.

La Princesa Leonor, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofía durante la audiencia a la Selección Española de fútbol tras proclamarse vencedora de la Copa Mundial de la Fifa contra Argentina / José Oliva / Europa Press

El 'look' de Ferran Torres, en el punto de mira

El pelo de Ferran está en boca de todos y desde el programa 'Vamos a Ver' contactaron con su peluquero Nando Díaz, que reveló cómo surgió la idea de que se dejara el pelo largo: "Surgió de ambos. Él quería un cambio y yo le hice una propuesta, estudié sus facciones para saber qué le viene mejor, valorar las proporciones de la cara y la densidad capilar".

Ferran Torres celebrando el gol / Europa Press

"A partir de ahí le hice varias propuestas y la transición fue complicada porque el cambio no iba a llegar de la noche a la mañana", quiso dejar claro al formato de Mediaset.

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No es nada fácil mantener ese tipo de peinado, por lo que Nando viaja cada semana a Barcelona, donde vive Ferran, para cuidar de su cabello. En una entrevista con Las Provincias, reconoció que "llevo tres años viajando todas las semanas a su casa de Barcelona para arreglarle el pelo y la barba".