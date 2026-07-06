El vacile de Aguirre a Anthony Gordon: "Fuck you..."

La Selección de Inglaterra se impuso a una de las tres anfitrionas, México, en un apasionante duelo de octavos de final del Mundial de 2026 gracias a un ajustado resultado de 2-3, conseguido por los goles de Jude Bellingham por partida doble y Harry Kane desde el punto de penalti, mientras que para los locales Quiñones y Raúl Jiménez dieron esperanza al 'Tri'.

No obstante, pese a la tensión que indudablemente debe haber en un duelo de estas características, Javier Aguirre, seleccionador mexicano y conocido por su extrovertido carácter, tuvo tiempo para bromear con Anthony Gordon, internacional inglés y reciente fichaje del Barça.

Gordon, en el partido ante México / EFE

Un insulto gracioso para rebajar tensiones

Corría el minuto 25 cuando, en la pausa de hidratación, el flamante fichaje del FC Barcelona quedó a escasos metros de Javier Aguirre, el cual en un tono de broma y de manera cariñosa, le propició un pequeño vacile en forma de expresión vejatoria: "fuck you". En el mejor de los casos, la expresión podría traducirse como "que te jodan". Sin embargo, lejos de desatar una tangana o como mínimo algún tipo de roce entre ambos protagonistas, la posterior carcajada del 'vasco' Aguirre demostraba el carácter satírico de lo que había salido de su boca. De esta manera, ambos protagonistas se rieron de manera distendida.

Menos cariño debía sentir el entrenador al final del encuentro, ya que Anthony Gordon terminó por convertirse en uno de los grandes protagonistas de la eliminatoria, pues con la expulsión de Quansah y los locales a un solo gol de igualar el juego, logró forzar un penalti gracias a su velocidad y picardía. Harry Kane cambió la pena máxima por gol y situó el 1-3 en el luminoso, por lo que el posterior gol de Raúl Jiménez sirvió para poco.

Bellingham consuela a la gran joya mexicana

Más allá de la peculiar imagen entre Aguirre y Gordon, al finalizar el choque se pudo apreciar otra bonita imagen de deportividad entre una de las grandes estrellas del momento y una estrella del futuro. Jude Bellingham, principal protagonista del juego por sus dos goles, consoló a un desolado Gilberto Mora, quien a sus 17 años ha despertado el interés de grandes clubes de Europa.

El hasta ahora futbolista de Tijuana, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, pudo cambiar la camiseta con una de las grandes estrellas del mundo del futbol, mientras el centrocampista del Real Madrid probablemente trataba de hacerle entender que tendrá más oportunidades en su carrera, pues a su corta edad todavía le queda mucho por delante.