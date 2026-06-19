La Estados Unidos de Pochettino y Dest arrasa a Australia

Segunda victoria de Estados Unidos en 'su' Copa del Mundo. Tras maravillar ante Paraguay en el estreno, el combinado de Pochettino superó a Australia en otra primera mitad bestial y supiendo defenderse tras el ecuador ante un buen equipo 'aussie'. Clasificados y volando a dieciseisavos.

Ser vestía de gala Seattle para acoger a la anfitriona Estados Unidos en su segundo encuentro de esta Copa del Mundo. Y tras la exhibición del primer día frente a Paraguay. Torrente de juego de los de Pochettino, que quieren refrendar esa condición de revelación para la que puso la primera piedra ante los guaraníes.

Salida eléctrica

Salía otra vez el combinado norteamericano atrevido, dinámico. Con un juego alegre y eléctrico que enganchaba al momento a una afición ‘yankee’ menos acostumbrada al ‘soccer’, pero sí al ‘showtime’. Zafarrancho desde el pitido inicial del colegiado alemán y Sergiño Dest, reconvertido a extremo, disponiendo de una buena ocasión ya en el minuto 8.

El ex del Barça (se guardan los azulgrana un porcentaje de futura venta) ya fue de los mejores ante Paraguay y prometía también contra Australia. Los ‘aussie’ estaban bien plantados, pero en el 10’ ocurría la fatalidad. Cabalgada de Balogun por la izquierda y su pase atrás se lo introducía en propia Burgess.

Estados Unidos celebra uno de los goles / STEPHAN BRASHEAR / EFE

El veterano Leckie amenazaba justo después con un tiro de exterior que se iba desviado por poco, pero USA percutía. Como un martillo pilón. Y elaboraba. McKennie tenía un cabezazo clar en un córner que estrellaba contra la defensa oceánica. Sergiño seguía a lo suyo por el costado derecho. Sotanas, asociaciones imposibles. El mejor de los de ‘Poche’.

El segundo tras revisión del VAR

Anulaba Zwayer un gol de Freeman por fuera de juego. Polémica porque él no lo estaba, pero otros dos futbolistas sí. Aunque no participaban ni, a priori, molestaban a Beach bajo palos. Y, efectivamente, el VAR lo daba. Festival norteamericano en unos primeros 45’, nuevamente, verdaderamente sorprendentes.

Dest, contra Australia / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Salía mejor el combinado oceánico en la segunda mitad. Triple cambio de Popovic. Geria, Metcalfe e Irankunda dentro. Daba un par de pasitos atrás el equipo de Pochettino y los 'aussies', sin tampoco mucha elaboración, empezaban a generar. Volpato y Metcalfe tenían dos buenas situaciones de tiro.

Estados Unidos ya no intimidaba como en el primer tiempo y el técnico argentino zarandeaba un poco el árbol. Berhalter, el hijo del antiguo seleccionador Gregg (quien puede entrenar a Lewandowski en Chico Fire), por Pepi.

Final tenso y con Estados

Pero corrían los minutos y el empuje australiano no se traducía en peligro real para el marco de Freese. Los norteamericanos demostraban saber también encerrarse atrás y ahicar. En el 85' tenía la más clara Australia en un barullo en el área que Souttar, central, no atinaba a rematar casi a bocajarro.

Un capitán australiano que sería protagonisa poco después en una tangana con Balogun en el que hubo hasta un conato de 'mataleón' de por medio. Estaba caliente el ambiente (no solo por los 26 grados de Seattle), pero los minutos corrían en favor de los anfitriones. Y así terminaba este segundo capítulo de una Estados Unidos que sigue navegando con paso firme.