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MUNDIAL 2026

¡Uruguay es un polvorín! Lío tremendo antes de la 'final' ante España

Según 'El Espectador', la relación de una parte del vestuario con Bielsa está rota. Le cuestionaron su método de entrenamiento y el plan de partido para medirse al equipo de De la Fuente. El 'Loco' respondió con una charla de 48 minutos

Mal ambiente en Uruguay antes de enfrentarse a España

Mal ambiente en Uruguay antes de enfrentarse a España / EFE

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Àlex Calaff

Àlex Calaff

El Uruguay-España que se disputa esta madrugada a partir de las 02:00 horas en España no es un partido cualquiera. Es una final, especialmente para la selección dirigida por Marcelo Bielsa, que llega al encuentro con la necesidad de sumar una victoria tras los pinchazos ante Arabia Saudí y Cabo Verde. Sin embargo, el cuadro charrúa no llegará al partido en un clima de paz y unión. Más bien todo lo contrario, según informó el medio uruguayo 'El Espectador'.

El ‘Loco’ Bielsa atraviesa uno de los momentos más complicados al frente de Uruguay. Siempre según la fuente citada, varios jugadores habrían trasladado al preparador su malestar por la intensidad de los entrenamientos, asegurando que la carga de trabajo está siendo demasiado elevada y que esa exigencia es la principal causa de algunas lesiones sufridas por compañeros durante los últimos días. Sirvan De Arrascaeta o Araujo como ejemplo.

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay / EFE

Una situación que habría generado preocupación dentro del vestuario justo antes de afrontar un partido de tanta importancia. Aunque ese no fue el único problema. El malestar no se limita únicamente al apartado físico. Algunos integrantes de la plantilla también habrían cuestionado el plan de partido preparado por el técnico argentino para medirse a España.

Los pesos pesados del vestuario, con nombres como Fede Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte o Sergio Rochet, transmitieron su preferencia por jugar con bloque bajo y salir a la contra para hacer daño a la selección de Luis de la Fuente. Sin embargo, Bielsa, que es el entrenador, tiene claro que el plan es jugarle a España “como un espejo”.

Fede Valverde: &quot;Regalamos el primer tiempo&quot;

Fede Valverde: "Regalamos el primer tiempo" / FIFA

Ante este escenario, Marcelo Bielsa decidió intervenir directamente. El seleccionador reunió a toda la plantilla para abordar lo ocurrido y tratar de aclarar la situación antes del duelo. La reunión, que tuvo una duración de 48 minutos, sirvió para que el técnico escuchara el malestar de sus futbolistas, pero también para lanzar un mensaje firme al vestuario.

Bielsa, según la información publicada en Uruguay, reprochó a algunos jugadores que hubieran pedido su salida de la selección después de que decidiera no contar con dos nombres de peso como Luis Suárez y Nahitan Nández. Una decisión que en su momento ya generó debate y que ahora vuelve a aparecer como uno de los puntos de fricción dentro del combinado celeste.

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Malestar por lo físico y malestar por lo táctico. Uruguay, a horas de jugarse 'la vida''ante España, está fracturada. Y eso, aunque sobre el césped sean completamente capaces de dejarlo a un lado, no ayuda a nadie.

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