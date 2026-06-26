En directo
MUNDIAL 2026
Uruguay - España, en directo: alineaciones y previa del partido del Mundial 2026
Dónde ver el España - Uruguay del Mundial 2026 gratis por TV, en directo y online
Así está el cuadro del Mundial 2026 en las eliminatorias: cruces confirmados, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
Uruguay, por cierto, necesita ganar si quiere estar en la próxima ronda. Es posible que un empate le sirva, pero no al cien por cien, por lo que irán a por todas.
Bojan Krkic Sr., colaborador de SPORT, asegura en RAC1 que "Lamine ya lleva tres semanas de entreno y está para ser titular, pero hay que dosificarlo. Pase lo que pase, en el minuto 50 más o menos, debería dosificarlo".
"No sabría plantear un partido rácano, solo sé vivir cada día para ganar, para ganar y para ganar, para ser mejor, es lo único que entiendo en la vida", dijo Luis de la Fuente, con una gran intensidad, en la previa. También dijo que "Lamine está en muy buenas condiciones y lo celebramos". A celebrar, pues.
Aún no se conoce el once que presentará Luis de la Fuente ante Uruguay, pero lo que sí es seguro es que Lamine Yamal será titular. Después de ser suplente ante Cabo Verde, partido en el que jugo veinte minutos, sí salió de inicio ante Arabia Saudí, aunque no acabó el encuentro. Esta es su noche.
Si quieren ustedes ver cómo está el cuadro del Mundial 2026 en las eliminatorias, con cruces ya confirmados, selecciones clasificadas y posibles rivales de España, aquí lo tienen.
Recordamos: España, ahora, es primera de grupo con cuatro puntos; Uruguay suma dos, los mismos que Cabo Verde, que juega a la misma hora frente a Arabia Saudí, que solo suma un punto.
Buenas noches, ya estamos aquí para explicar todo lo que ocurra desde tres horas antes del partido entre Uruguay y España, tercera y última jornada del grupo H. Bienvenidos.
- El Racing bloquea el acuerdo con Jorge Salinas
- Así está el cuadro del Mundial 2026 en las eliminatorias: cruces confirmados, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
- El Barça se rinde a Cancelo y refuerza su apuesta por el portugués
- La salida de Ter Stegen, más cerca que nunca
- Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
- El Barça ya tiene atado al sustituto de Xavi Pascual
- Jota Jordi desvela el siguiente movimiento en el caso Julián Álvarez: 'La semana que viene pasarán cosas
- La carambola que puede llevar a Bardghji del Barça a la Premier