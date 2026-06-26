Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialEspaña Uruguay horarioDónde ver España UruguayNoruega - FranciaPartidos Mundial HoyDembéléNico PazCasadóRafa JódarMercado Fichajes hoyMundial DirectoJulián ÁlvarezWilly HernangómezPaula BadosaElliot AndersonKilian JornetWestern States 100Fase Grupos Mundial resultadosClasificación Terceros MundialRival España MundialEliminados MundialPremier Padel ValladolidSeguridad SocialGobiernoGoleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

MUNDIAL 2026

Uruguay - España, en directo: alineaciones y previa del partido del Mundial 2026

Dónde ver el España - Uruguay del Mundial 2026 gratis por TV, en directo y online

Así está el cuadro del Mundial 2026 en las eliminatorias: cruces confirmados, selecciones clasificadas y posibles rivales de España

Pedri, en el debut de España

Pedri, en el debut de España / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ivan San Antonio

Ivan San Antonio

Barcelona
Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL