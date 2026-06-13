Uruguay coge fuerzas con un asado antes de viajar a Miami

El conjunto de Marcelo Bielsa, que ya sabe que no podrá contar con Ronald Araujo en el partido inaugural, hizo terapia de grupo delante de las brasas previo al debut mundialista.

La selección uruguaya vive las horas previas a su debut en el Mundial 2026 en Playa del Carmen con su tradicional asado, un ritual sagrado desde Sudáfrica 2010. El chef Aldo Cauteruccio lideró las brasas para la delegación de Marcelo Bielsa, un momento de unión reflejado por el portero Sergio Rochet en redes sociales al afirmar que nunca se apague la llama.

Tras la distensión, la Celeste ultima detalles para viajar este domingo a Miami.

La situación de Araujo y De Arrascaeta

En lo deportivo, el director de la AUF, Jorge Giordano, confirmó que Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta están descartados para el estreno, defendiendo su permanencia en el grupo al asegurar que estando bien son determinantes.

El directivo restó importancia a la polémica por el viaje de Araujo a Europa, priorizando la confianza del central en su salud. Uruguay debutará el lunes 15 en el Hard Rock Stadium ante Arabia Saudí.

El panorama de Arabia Saudí

Por su parte, los árabes llegan a su séptima Copa del Mundo tras empatar 0-0 ante Senegal en su último amistoso, cerrando la preparación del técnico Donis con una victoria, un empate y una derrota.

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El mediocampista Mohammed Kanno avisó de la dificultad de la zona al declarar que su grupo no es fácil, añandiendo que quieren empezar ganando y que el debut es clave. Los asiáticos afrontan el torneo bajo los focos de demostrar que su liga millonaria potencia también su combinado nacional.