Uruguay, atrapado en la jaula Bielsa

Marcelo Bielsa cierra su ciclo en Uruguay en el Mundial 2026, pero no porque la Celeste lo haya decidido: se marcha cuando se lo permite el contrato. Un vínculo carísimo, con un pago a la finalización que blinda al técnico y deja a la AUF sin margen de maniobra. Uruguay ha pasado meses queriendo abrir la puerta y chocando siempre contra el mismo muro: el papel firmado.

El partido de esta madrugada (2:00 hora peninsular española) es una final para los charrúas, cuya continuidad en el Mundial depende de una victoria frente a España. Tal y como afirmaba esta mañana 'El Espectador', parte de la plantilla habría trasladado al técnico su malestar por la dureza de las sesiones de entrenamiento, convencida de que la elevada carga física está provocando un aumento de las lesiones en el equipo durante los últimos días.

Además, varios jugadores también habrían cuestionado el plan de partido preparado por Bielsa para medirse a España. El preparador intervino y reunió a toda la plantilla para tratar de aclarar la situación antes del duelo. De acuerdo con la prensa uruguaya, el argentino reprochó a algunos integrantes de la plantilla que pidieran su destitución tras dejar fuera de sus planes a referentes como Luis Suárez y Nahitan Nández.

Mal ambiente en Uruguay antes de enfrentarse a España / EFE

EL LEGADO QUE PESABA DESDE EL PRIMER DÍA

Cuando la AUF anunció a Bielsa en mayo de 2023, el fichaje ya levantó ampollas. Llegaba para tomar el relevo de Óscar Washington Tabárez, quince años construyendo un modelo de selección y una huella imposible de igualar. Sustituir al Maestro era una herencia envenenada. Y el rosarino aterrizó exigiendo condiciones de privilegio: un sueldo altísimo y, sobre todo, un contrato garantizado hasta el final del Mundial 2026 con un pago a la finalización que lo dejaba intocable.

EL CONTRATO COMO CADENA

Ese blindaje, vendido en su día como estabilidad, se reveló como lo que era: una cadena para la propia federación. Mientras los resultados se hundían, la AUF descubrió que no tenía cómo soltarse. La crisis tocó fondo a finales de 2025, con cinco victorias en dieciocho partidos y una sequía goleadora alarmante. El proyecto se desgastó en lo deportivo y en lo humano, pero el problema de fondo siempre fue el mismo: echar a Bielsa costaba una fortuna, y él lo sabía.

Bielsa, seleccionador de Uruguay / EFE

LA PUERTA QUE BIELSA NUNCA QUISO CRUZAR

En los periodos más convulsos, con roces que salpicaron al vestuario —el contrapunto con Luis Suáreztras la Copa América 2024 fue el punto de no retorno—, la federación tanteó la salida. Le ofreció vías para marcharse. Bielsa no movió un dedo. Ni un gesto hacia la renuncia, ni la menor intención de aliviar a una institución que se ahogaba. Agarrado al papel y, sobre todo, al pago que le esperaba al final, se plantó: se iría cuando expirara el contrato, cuando a él le conviniera.

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"NUESTRO TRABAJO CULMINA CON LA COPA DEL MUNDO"

También antes del Mundial se intentó reconducir la situación. Nada. Bielsa lo zanjó en un acto de la AUF: "Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo". Después jugó al matiz —"culminar no significa terminar"—, pero el presidente Ignacio Alonso confirmó lo obvio: el contrato expira al cerrar el torneo y nunca hubo negociación para renovar. El Loco, mientras tanto, ya sueña en voz alta con volver a Newell's para retirarse en casa. El adiós lo marca él, no Uruguay.