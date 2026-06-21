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MUNDIAL 2026
Uruguay - Arabia Saudí, en directo: alineaciones, horario y toda la previa del partido del Mundial
Sigue en directo el partido entre Uruguay y Arabia Saudí del Mundial 2026
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Los elegidos en Cabo Verde
Ya tenemos once de Cabo Verde también: Vózinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Telmo Arcanjo; Garry Rodrigues, Gilson Benchimol y Ryan Mendes (c).
Alineaciones confirmadas
Este es el once de Uruguay. Darwin Núñez empieza en el banquillo y Bielsa va con Muslera, Varela, Cáceres, Oliver, Sanabria, Ugarte, Bentancur, Valverde, Canobbio, Maxi Araújo y Fede Viñas.
Buenas tardes/noches
Buenas tardes en Miami, buenas noches en España. Arrancamos la narración del otro partido del grupo de España del día, el Uruguay - Cabo Verde
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