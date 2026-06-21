Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - Arabia Saudí directoCuentas España MundialEspaña próximo partido UruguayMáximos goleadores EspañaMarc MárquezClasificación Tour de SuizaMundial DirectoLamine YamalMercado Fichajes hoyHorario Uruguay-Cabo VerdeHorario Argentina - AustriaPaula BlasiRaphinhaMourinhoCasadóOliseValencia Basket - BarçaDoctor AldoEliminados MundialDónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega EspañaGrupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

MUNDIAL 2026

Uruguay - Arabia Saudí, en directo: alineaciones, horario y toda la previa del partido del Mundial

Sigue en directo el partido entre Uruguay y Arabia Saudí del Mundial 2026

Darwin Núñez, cabizbajo en el empate entre Uruguay y Arabia Saudí

Darwin Núñez, cabizbajo en el empate entre Uruguay y Arabia Saudí

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marc Gázquez

Marc Gázquez

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL