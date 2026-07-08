Upamecano evita la polémica arbitral: "No vamos a entrar en ese juego"
El central francés resta importancia a la designación del colegiado argentino Facundo Tello y asegura que la selección solo está centrada en el partido
SPORT.es
La designación de un equipo arbitral íntegramente argentino para la semifinal entre Francia y Marruecos ha generado debate en Francia durante las horas previas al encuentro. Facundo Tello será el encargado de dirigir el partido, acompañado por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, Darío Herrera como cuarto árbitro y Christian Navarro al frente del VAR.
La elección ha despertado comentarios en la prensa francesa por el precedente del otro encuentro, en la que la FIFA designó al francés François Letexier para dirigir el Argentina-Egipto. Sin embargo, aquella decisión terminó perdiendo relevancia después de que la Albiceleste lograra el billete para las semifinales.
Preguntados por esta situación en la zona mixta, los internacionales franceses evitaron alimentar cualquier tipo de polémica. El central Dayot Upamecano fue tajante al rechazar cualquier sospecha sobre el arbitraje.
"No vamos a entrar en ese juego, nunca lo hemos hecho", afirmó el defensa del Bayern de Múnich, que quiso centrar toda la atención en el rival. "Nos enfrentamos a una gran selección, incluso más fuerte, creo, que la que ganamos en 2022", añadió, en referencia a la Argentina campeona del último Mundial.
En la misma línea se expresó el tercer guardameta de Francia, Robin Risser, que descartó que la elección de Tello sea un asunto del que se hable dentro del vestuario. "No vamos a caer en una paranoia con eso. Se habla mucho porque nos enfrentamos en la final, pero si los árbitros están aquí es por algo y nosotros tenemos que concentrarnos en lo nuestro", aseguró.
De esta forma, la selección francesa ha querido apagar cualquier debate relacionado con el arbitraje y trasladar un mensaje de confianza en la designación de la FIFA, dejando claro que toda su atención está puesta en superar a Marruecos y alcanzar una nueva semifinal.
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