El último sueño de David Alaba

Partido cargado de ilusión en el Levi's Stadium de California. Austria, que regresa a una fase final de un Mundial 28 años después, y Jordania, que participará en la máxima competición entre selecciones por primera vez en toda su historia, se enfrentarán este miércoles a las 06.00 horas (CEST) con el objetivo de dar el primer paso hacia las eliminatorias.

En un grupo en el que Argentina es, sin ninguna discusión, la gran favorita, Austria parte como candidata con más opciones de finalizar en segunda posición. El equipo dirigido por Ralf Rangnick se ha quedado en el último momento sin su estrella Christoph Baumgartner, pero no debería tener problemas para imponerse a un combinado que, desde que selló su clasificación para el Mundial, acumula sin encuentros sin conocer la victoria (dos empates y tres derrotas).

"En los ojos de mis compañeros se veía perfectamente lo que significaba para nosotros llegar hasta aquí. Es algo muy bonito y muy especial", declaró recientemente a la FIFA un David Alaba que a sus 33 años, y justo después de poner punto final a su etapa en el Real Madrid, tendrá la oportunidad de cumplir "el único sueño que me faltaba". "Tenemos un equipo con un carácter muy especial, , que resulta muy necesario para ganar partidos y conseguir cosas importantes", consideró.

Austria se 'agarrará' a la veteranía del propio Alaba y de Marko Arnautović, la omnipresencia de Laimer, la llegada de Sabitzer y el talento de Gregoritsch para alargar el sueño. La época dorada del fútbol austríaco queda muy lejos, pero los pupilos de Rangnick, recién renovado hasta 2028, tienen muchos argumentos para protagonizar una buena participación.

Jordania, por su parte, intentará hacer el mejor papel posible y dar la sorpresa, aunque antes del inicio de la competición parece muy complicado que pueda lograr el billete a la siguiente fase.

Horario y dónde ver el Austria - Jordania

El partido entre Austria y Jordania, correspondiente a la primera jornada del Grupo J, tendrá lugar este miércoles 17 de junio a las 06.00 horas (CEST). En España, se podrá ver a través de plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición. La emisión del encuentro correrá al cargo de DAZN Mundial.

Alineaciones probables del Austria - Jordania

Austria: Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Schlager, Seiwald; Wimmer, Sabitzer, Gregoritsch; Arnautovic.

Jordania: Abulaila; Assaf, Nasib, Al-Arab, Abualnadi, Abu Taha; Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Al-Mardi; Olwan, Al-Tamari.