El último de Messi, el primero de Lamine: el Mundial más grande jamás jugado

El fútbol lleva 96 años organizando la Copa del Mundo y nunca la había diseñado así. A partir de hoy y hasta el 19 de julio, la vigésima tercera edición del torneo rompe con todos los moldes establecidos. Por primera vez, tres países —Canadá, Estados Unidos y México— comparten la organización de una cita que se expande hasta los 48 equipos y un total de 104 partidos. Lo que arranca en el mítico Estadio Azteca no es una edición más; es, sencillamente, el inicio de una nueva era para el deporte rey.

Un arranque con tres ceremonias de apertura

La inauguración tendrá un significado histórico para el Estadio Azteca, que se convierte en el único recinto del planeta en albergar tres ceremonias inaugurales de la Copa del Mundo, tras las citas de 1970 y 1986. Sin embargo, la gran novedad de este arranque es su multiplicidad. La FIFA, en colaboración con Balich Wonder Studio, ha diseñado tres ceremonias de apertura consecutivas con identidad propia.

Videoclip oficial de 'Dai Dai', el himno mundialista de Shakira / YOUTUBE

En Ciudad de México, Shakira y Burna Boy liderarán la fiesta con 'Dai Dai', el himno oficial del torneo. Mañana, Toronto vibrará con las actuaciones de Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara, mientras que Los Ángeles recibirá a Katy Perry, Future y Anitta.

Un cambio generacional

El Mundial de 2026 dejará momentos que difícilmente volverán a repetirse en la historia del fútbol. Es el torneo de la nostalgia y del futuro, el escenario donde el pasado más glorioso y el porvenir más brillante se dan la mano. En tierras americanas, el planeta fútbol asiste de forma simultánea a un doble acontecimiento poético: el primer Mundial de Lamine Yamal y la última gran cita de la guardia pretoriana que ha dominado este siglo con Messi a la cabeza.

Para el astro argentino, este torneo es el epílogo perfecto de un romance eterno con la pelota. Tras alcanzar la gloria máxima en Qatar, el rosarino llega con la tranquilidad del deber cumplido, compartiendo una vez más espacio, con un Cristiano Ronaldo que, incombustible, también apura en este torneo los retazos finales de una rivalidad legendaria. Ver a Messi y a Cristiano sobre el césped en 2026 es un regalo que nos deja este evento que empieza hoy. Es la despedida de la era más competitiva de la historia, la de dos gigantes que redefinieron los límites de este deporte durante dos décadas.

En el extremo opuesto del tablero aparece Lamine Yamal. Si el bloque de leyendas representa el crepúsculo dorado, el joven extremo de la selección española es un amanecer deslumbrante. A una edad en la que la mayoría de los chicos apenas debutan en el fútbol profesional, él afronta su primera Copa del Mundo con edad de ser un refuerzo pero convertido en un pilar fundamental de España. Su desparpajo en la banda, su capacidad para desbordar y esa toma de decisiones impropia de su juventud lo convierten en el gran atractivo del torneo.

Este Mundial no solo coronará a un campeón; será recordado para siempre como el torneo donde el fútbol comenzó a despedir con honores a las leyendas que marcaron una época irrepetible, mientras daba la bienvenida oficial a la era de su nuevo prodigio. Un relevo generacional histórico servido en el mayor escenario del mundo.

El mapa del torneo: la distribución de los 104 partidos

El peso de la organización norteamericana se refleja claramente en el reparto de las sedes. Estados Unidos albergará 78 encuentros distribuidos en 11 ciudades, incluyendo la totalidad de las rondas clave a partir de los cuartos de final, las semifinales y la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Por su parte, México y Canadá acogerán 13 partidos cada uno. El territorio mexicano concentrará sus duelos en el Azteca, el BBVA de Monterrey y el Akron de Guadalajara; mientras tanto, el territorio canadiense centrará su actividad en Toronto y Vancouver. En el plano puramente competitivo, México y Sudáfrica abren el juego hoy en el Azteca, Canadá recibirá mañana a Bosnia y Herzegovina en Toronto, y Estados Unidos debutará el día 13 en Los Ángeles ante Paraguay.

Vista aérea del Estadio Azteca, sede de la inauguración del Mundial 2026 / Europa Press

Un nuevo formato con recién llegados: de Curazao a Cabo Verde

La ampliación a 48 selecciones ha dejado por fuera a gigantes como Italia, pero ha abierto la puerta a cuatro selecciones debutantes: Curazao, Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán. El caso de Curazao es el más simbólico de esta edición: una isla caribeña de apenas 155.000 habitantes que logró clasificarse de forma invicta. La selección ni siquiera existía como tal hasta 2011. De cero a un Mundial en solo quince años.

Pedro Leitão Brito "Bubista", entrenador de la Selección de Cabo Verde, durante el entrenamiento en Praia / Federação Cabo-verdiana de Futebol @fcfcomunica

Otra de las grandes historias la firma Cabo Verde, el pequeño archipiélago africano que se coló en el grupo de España tras eliminar a Camerún. Su seleccionador, Bubista, recuerda con emoción los orígenes de la federación al afirmar que jugaba con el combinado nacional cuando no tenían ni equipaciones. Eso ocurrió hace veinte años; hoy, se preparan para medir fuerzas contra la selección española en Atlanta.

Revolución en el reglamento: el laboratorio del fútbol del futuro

El torneo no solo estrena un cuadro competitivo inédito con la introducción de los dieciseisavos de final, donde clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, sino que también servirá como banco de pruebas para la FIFA y la IFAB. Con el objetivo de combatir la pérdida de tiempo y elevar el promedio de juego efectivo —que actualmente ronda apenas los 50 minutos—, se aplicarán tres normas radicales.

En primer lugar, los porteros dispondrán de un máximo de ocho segundos para poner el balón en juego o el árbitro concederá un córner al rival. Asimismo, los saques de banda tendrán una cuenta atrás de cinco segundos en caso de detectarse una demora deliberada. Finalmente, la medida más llamativa establece que los futbolistas sustituidos tendrán diez segundos para abandonar el terreno de juego o se enfrentarán a una sanción de un minuto de expulsión temporal, un castigo nunca visto hasta ahora en el fútbol.

Los favoritos al trono: España lidera los pronósticos

En el plano deportivo, la analítica avanzada ya define a los principales candidatos a levantar el trofeo. Según los datos de Opta, España lidera las probabilidades de título con un 16,1%, seguida de cerca por Francia con un 13%, Inglaterra con un 11,2% y Argentina, la vigente campeona, con un 10,4%.

Leo Messi preparando el segundo amistoso antes del Mundial / @argentina

La Albiceleste asume el reto histórico de revalidar la corona, una gesta que en toda la historia del fútbol solo han logrado la Italia de los años 30 y el Brasil de Pelé. Por su parte, Francia afronta el torneo bajo la despedida de Didier Deschamps y el liderazgo de Kylian Mbappé, mientras que Brasil aparece como la gran amenaza desde el fondo del ránking, esta vez con Carlo Ancelotti en el banquillo y la eterna obligación de ganar.

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Por delante quedan 39 días y 104 partidos del mayor espectáculo deportivo del planeta. El camino empieza hoy en el Azteca y terminará el 19 de julio en Nueva Jersey con dos equipos que aún no saben que tocarán la gloria. Entre medias, el mundo del fútbol se detiene por completo.