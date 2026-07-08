El último esperpento de Brasil: el avión de la Seleção aterriza en Río... ¡con un solo jugador!

El último esperpento de la Seleção para el penúltimo cabreo de la 'torcida', porque cada día que pasa hay espacio para un nuevo capítulo que encienda aún más los ánimos, ya muy caldeados en Brasil desde el domingo, cuando un doblete de Erling Haaland (1-2) apeó, de forma justa, al equipo de Ancelotti en los octavos de final del Mundial 2026.

Carlo Ancelotti desconvocó a todo el equipo la misma noche del domingo en el vestuario del MetLife Stadium. El naufragio futbolístico se produjo en Nueva Jersey, donde la Seleção tenía su cuartel general durante toda la competición y donde las familias de los internacionales habían alquilado mansiones en Airbnb.

A diferencia de otras selecciones, no hubo ninguna imposición de regresar todos juntos al país de origen. De hecho, el primero que decidió no pisar territorio brasileño y abandonar el barco fue el propio Ancelotti, que se fue directo hacia Canadá, donde reside su pareja, mientras que a su hijo Davide, que formaba parte del cuerpo técnico, le faltó tiempo para coger un vuelo hacia Francia y presentarse en el Lille, club que empieza ya a dirigir.

Neymar Jr. llora tras la eliminación de Brasil en el Mundial / Tom Weller/dpa

Carletto solo volverá a Río de Janeiro a finales de agosto para preparar la convocatoria de la fecha FIFA de septiembre, que esta vez se ha unido con la de octubre.

La Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunció que el vuelo chárter de regreso a Brasil saldría el martes desde Estados Unidos y aterrizaría en la madrugada del martes al miércoles en Río de Janeiro. Su uso, por parte de los internacionales, era opcional. Quienes sí se subieron fueron los responsables de logística, de marketing y de prensa, además de algún que otro dirigente.

Danilo, el único que cumplió hasta el final

Aunque se filtró que el único jugador que había optado por volver en el avión oficial sería el veterano Danilo, que se reintegrará a la disciplina del Flamengo, las imágenes del lateral absolutamente solo en el aeropuerto de Río han creado un gran impacto y han generado, lógicamente, indignación.

Ante la deserción de sus compañeros, el futbolista no se ha querido comer el marrón solo y ha declinado hacer declaraciones ante la prensa presente, algo que sí ha acabado haciendo el coordinador ejecutivo Rodrigo Caetano, que ha ejercido de portavoz. El ejecutivo ha ratificado lo que ya se sabía: está asegurada la continuidad de Carlo Ancelotti, que tiene un contrato de 10 millones de euros netos por temporada hasta el Mundial 2030.

Ancelotti levanta a Vinícius tras el KO contra Noruega en octavos de final del Mundial / Octavio Guzman

Brasil no ha dado la talla durante toda la Copa del Mundo. Ya se dice en el gigante sudamericano que nunca la Seleção jugó tan mal, ni siquiera en 2014, cuando encajó el 1-7 contra Alemania. Ancelotti ha perdido toda la confianza del gran público, al igual que el propio Neymar Jr., sobre quien ahora, a posteriori, hay coincidencia en señalar que fue un error histórico llevárselo a su último Mundial lesionado y habiendo ofrecido una imagen lamentable durante los meses precedentes en el Santos.

Danilo solo en el aeropuerto de Río es una nueva mancha para la Seleção, que los dirigentes de la CBF no supieron prever o no les importó que se produjera. La 'torcida' entiende que los futbolistas hacen lo que les viene en gana. La gran mayoría de los internacionales han permanecido de vacaciones en Estados Unidos, incluso aquellos de clubes brasileños que retomarán la temporada en doce días.