Portugal será una de las últimas firmes candidatas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en debutar. El combinado luso, gran favorito de un Grupo K en el que también están RD Congo, Uzbekistán y Colombia, llega a la máxima cita futbolística con el ambicioso objetivo de bordarse la primera estrella en su camiseta en el que, salvo sorpresa mayúscula, será el último 'baile' de Cristiano Ronaldo.

Muchas expectativas puestas en el equipo dirigido por Roberto Martínez, vigente campeón de la UEFA Nations League y con una constelación de estrellas como gran argumento a su favor. En todas las líneas, desde el portero Diogo Costa hasta el propio Cristiano, pasando por el tridente del PSG Nuno Mendes-Joao Neves-Vitinha, Portugal tiene a futbolistas del máximo nivel. Todo lo que sea no llegar lejos será una decepción.

El primer escollo para los lusos en su camino hacia Nueva Jersey, escenario de la final de la Copa del Mundo, será una República Democrática del Congo que logró el billete para el torneo tras quedar segunda en el grupo de Senegal en la fase de clasificación y eliminar a Jamaica en la prórroga de las eliminatorias de repesca gracias a un gol del exjugador del Manchester United Axel Tuanzebe.

Con Cédric Bakambu como futbolista más conocido, es la segunda vez que la RD Congo disputará un Mundial. En la primera ocasión, en Alemania 1974, participó como Zaire. Perdió los tres partidos de la fase de grupos con un balance de 14 goles encajados y ningún tanto a favor.

Aunque el fútbol ha evolucionado desde entonces y se ha igualado mucho, Portugal es muy favorita en su debut mundialista y no debería tener problemas para mandar un mensaje al resto de aspirantes al título. Cristiano Ronaldo está ante su última oportunidad de levantar el gran trofeo y ha dejado muy claro que está en buen estado de forma: "¿Físicamente? Estoy bien, ¿no habéis visto los partidos?".

Horario y dónde ver el Portugal-RD Congo del Mundial 2026

El partido entre Portugal y RD Congo, correspondiente a la primera jornada del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tendrá lugar este miércoles a las 19.00 horas en el NRG Stadium de Houston (con capacidad para 72.220 espectadores). En España, se podrá ver a través de plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición. La emisión del encuentro correrá al cargo de DAZN Mundial.

Alineaciones probables del Portugal-RD Congo del Mundo 2026

Portugal: Diogo Costa; Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafa Leao.

RD Congo: Mpasi; Wan Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy; Bongonda, Wissa, Mbuku; Bakambu.