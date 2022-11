La última oportunidad de Leo para cumplir el sueño

El ‘10’, de 35 años, admitió en rueda de prensa que “seguramente sea mi último Mundial” El capitán de Argentina inicia hoy contra Arabia la carrera hacia el título que lo coronaría entre los mejores del mundo, a la altura de ‘O Rei’ Pelé y Maradona

Leo Messi arranca su quinto, y posiblemente último Mundial, como así lo reconoció ayer él mismo en la rueda de prensa previa al Argentina-Arabia Saudita, con la obsesión de cumplir el sueño que tiene desde niño: ganar la Copa del Mundo. De esta forma, además de dar la tercera estrella a su país tras las victorias de 1978 y 1986, nadie podría poner en tela de juicio que ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, como lo fueron ‘O Rei’ Pelé (campeón en 1958, 1962 y 1970) y su compatriota Diego Armando Maradona (1986). Coronarse en Qatar sería el broche de oro para el capitán de la albiceleste, de 35 años, que en su plenitud elevó al FC Barcelona al estrellato futbolístico.

El debut de Messi, sobre el papel, será contra la selección más débil del grupo: Arabia Saudita. Un partido que Argentina está obligada a ganar para empezar con buen pie la cita mundialista dado que después se medirá a México y Polonia, dos combinados, a priori, destinados a pelear por la segunda plaza del grupo C. La plantilla que comanda Lionel Scaloni llega a la cita como actual campeona de la Copa América y en un gran momento de forma al sumar 36 partidos sin conocer la derrota (25 triunfos y 11 empates).

En forma

Fue el propio Messi quien se encargó de desmentir los rumores que apuntaban a dolencias físicas del jugador por realizar un entrenamiento al margen del grupo. Desactivó todas las alarmas: “No tengo ningún problema, si entrené de forma diferenciada fue porque tenía un golpe. Fue por precaución, pero nada más, no hay nada raro”.

El delantero del PSG comentó también que afronta el Mundial de Qatar sin haber hecho una preparación especial, aunque reconoció que será “un Mundial diferente” porque “llega en un momento diferente en la temporada, con menos partidos, pero me encuentro cómodo. Me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera”. Seguidamente, admitió que “seguramente sea mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir el gran sueño que tengo”.

Messi agregó que “la idea es seguir haciendo lo que estamos haciendo en este tiempo, seguir creciendo partido a partido”. Reconoció que les aguarda “un duelo difícil por lo que significa arrancar en un Mundial, pero cuando pasen los primeros minutos vamos a intentar jugar como lo venimos haciendo”.

Arabia Saudita, por su parte, llega al duelo con escasa presión. Los ‘halcones verdes’ que dirige el francés Herve Renard aseguró ayer que “lo bonito de este deporte es que todo es posible”. Arabia, pese a no renunciar a nada de salida, solo ha ganado tres de los dieciséis partidos que ha disputado en un Mundial. El 18,75%.

Scaloni resta presión a Argentina

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, sacó presión a su grupo en la rueda de prensa previa al debut contra Arabia Saudita: “Los grandes favoritos no ganan los mundiales, hay ocho o diez selecciones que pueden ganarlo y la mayoría son europeos, los suramericanos no hemos llegado en las últimas finales, solo en 2014 y de forma inmerecida Argentina no ganó la final. Los detalles decidirán y no tiene por qué ser la que mejor juega o la favorita”. El técnico también hizo referencia a las preferencias de Luis Enrique. El asturiano dijo que si España no gana el Mundial, que lo gane Argentina: “Entrenó a Leo, lo conoce, sabe lo que significa, sus palabras son bienvenidas, disfrutamos con él, los argentinos y el resto del mundo”.

Alineaciones probables:

-Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi; Marcos Acuña; De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

-Arabia Saudita: Mohammed Alowais; Mohammed Alburayk, Abdulelah Alamri, Ali Albulayhi, Yasser Alshahrani; Sami Alnajei, Mohammed Kanno; Hattan Bahbri, Salman Alfaraj, Salem Aldawsari y Feras Albrikan.

-Árbitro: Slavko Vincic (Esloveno).

-Horario: 11:00 horas.

-Estadio: Lusail.