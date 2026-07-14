La UEFA busca un candidato que pueda hacerle competencia a Infantino en la FIFA: Nasser Al-Khelaifi, el principal nombre

Gianni Infantino es una persona cuya figura genera mucha polémica. El suizo fue escogido presidente de la FIFA en 2016, y desde entonces son varias las controversias que ha tenido su mandato: el Mundial de Qatar en 2022 y las muertes de los obreros, la creación del nuevo Mundial de Clubes, el formato de 48 equipos del Mundial y las pausas de hidratación, su amistad con Donald Trump, que llevó a una roja retirada a un jugador estadounidense, su intención de ampliar a 64 el número de selecciones participantes en la Copa del Mundo de 2030, entre muchas otras.

Todo esto ha llevado a la UEFA, según informa el periodista inglés Ben Jacobs, a buscar un candidato que pueda hacer frente a Infantino en las próximas elecciones.

La enemistad entre la UEFA y la FIFA es más que conocida: Ceferin ya se opuso a la celebración del Mundial de Clubes, y tanto la expulsión anulada a Balogun como la propuesta de expansión para la próxima edición del Mundial han separado todavía más a ambos organismos.

Al-Khelaifi parte como favorito

La persona más preparada para sustituir a Infantino es Aleksander Ceferin, el actual presidente de la UEFA, pero todo apunta a que el esloveno buscará su tercer mandato en Europa si no se presentan más candidatos, por lo que un salto a la FIFA parece más bien improbable.

Es por eso que algunos países han dado el nombre de Nasser Al-Khelaifi. El presidente del PSG también forma parte del comité ejecutivo de la UEFA al ser el presidente de la 'European Football Clubs', asociación a la que también representa en la FIFA desde 2025, por lo que ya conoce el funcionamiento del máximo organismo del fútbol mundial.

Nasser Al-Khelaifi, en un congreso de la UEFA en 2019 / FABIO FRUSTACI

Según informa 'TalkSport' el qatarí no tiene pensado presentarse al cargo, por lo que convencerle será necesario. Bélgica y Polonia son los dos países que más han insistido en la candidatura de Al-Khelaifi.

Por otro lado, según la misma fuente, altos cargos de países como Bosnia, Noruega, Suecia, Alemania e incluso España, verían como buen candidato a Dariusz Mioduski, actual presidente del Legia de Varsovia.

Más allá de lo que la UEFA pueda proponer, existe otro candidato que puede llegar a quitarle el puesto: Victor Montagliani, el presidente de CONCACAF, quien aspira algún día a poder llegar a ser la máxima imagen del organismo.

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Las elecciones que escogerán quién será el nuevo presidente de la FIFA se harán el 18 de marzo de 2027, aunque las distintas confederaciones continentales tienen hasta el 18 de noviembre para presentar a sus candidatos. Infantino se ve como claro favorito para revalidar su mandato, aunque la UEFA hará todo lo posible para evitar tanto la presidencia del suizo como la expansión a 64 selecciones en el Mundial de 2030.