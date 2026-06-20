La Turquía de Güler, una tragedia de telenovela: 62 tiros, 0 goles y un fracaso histórico

Turquía está devastada. Y no es para menos. Tenían motivos para creer en el equipo dirigido por Vincenzo Montella. Arda Güler, Kenan Yildiz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Ferdi Kadıoğlu... La plantilla otomana imponía respeto antes de que rodara el balón en Estados Unidos, Canadá y México. Por eso, la decepción es mayúscula. Dos partidos ha durado la ilusión de un país entero que, de aquí en adelante, tendrá que cargar para siempre con unos datos que serán prácticamente imposibles de superar (para mal) en los Mundiales. Una caída, la de Turquía, más propia de una telenovela que de un deporte en el que, normalmente, gana el mejor.

2-0 contra Australia y 0-1 contra Paraguay tras contar con un hombre más sobre el campo durante todo el segundo acto. Visto así, el batacazo de Turquía es más que merecido. 180 minutos sin marcar y sin sumar un solo punto. Pero el fracaso turco tiene mucho más detrás. Turquía no se ha caído por falta de fútbol. Se ha caído, precisamente, mientras hacía muchas de las cosas que suelen acercarte a ganar.

Contra los 'Socceroos' se llevaron el primer bofetón pese a dominar por completo el partido. Los datos son impresionantes: 72% de posesión, 30 remates (8 a puerta), 8 córners, 90% de precisión en el pase y 1,36 goles esperados que se quedaron a cero. Los de Popovic, con apenas el 28% de la posesión, hicieron extremadamente buenos sus inferiores 1,18 goles esperados y encendieron las alarmas. Un chispazo de Irankunda en el primer tiempo y otro de Metcalfe en el segundo bastaron para echar abajo el castillo de naipes otomano, levantado con mimo y precisión. El primer capítulo de esta dura telenovela, entonces, tuvo un inesperado protagonista: el portero australiano Beach. Hizo 8 paradas.

Irankunda adelantó a Australia ante Turquía / AUSTRALIA

Pero el segundo capítulo fue todavía más cruel. Ni guionizado. Ante Paraguay, Turquía elevó aún más su dominio: 78% de posesión, 32 remates (5 a puerta), 12 córners, 629 pases intentados (89% de acierto). Un acoso y derribo que, según los datos, mereció 2,12 goles. Pero de nuevo, el contador se quedó a cero.

Paraguay no tuvo ni que responder. Minuto 1, gol de Galarza con una jugada calcada al 2-0 de Australia. Encontró hueco desde la frontal para armar la zurda y superó a Çakır con un disparo raso clavado al palo corto. A partir de ahí, el equipo de Alfaro levantó el muro y defendió ese valioso tanto incluso con un hombre menos, Almirón, durante todo el segundo tiempo. La Albirroja terminó el partido con un 22% de posesión, 2 tiros a puerta, ningún córner y unos goles esperados de 0,32, pero con tres puntos para seguir soñando. Los Mundiales no se ganan con estadísticas. Turquía, tan desesperada como desolada, ponía fin a su aventura en la Copa del Mundo. De nuevo, el héroe fue el meta rival. Gil contabilizó 5 paradas.

Matías Galarza anotó el 1-0 ante Turquía / Miguel Gutiérrez / EFE

Uno de los primeros en asumir responsabilidades fue Arda Güler. “Queremos disculparnos, nos sentimos avergonzados. Todos jugamos en clubes de élite y deberíamos hacerlo mucho mejor en esta competición. En dos partidos, no marcamos ningún gol y no es aceptable”, expresó en zona mixta el futbolista del Real Madrid.

Arda Guler disputa el balón con Matías Galarza / Miguel Gutiérrez / EFE

También habló el seleccionador Vincenzo Montella: “Lo más fácil del mundo sería apuntar a un jugador en concreto, pero yo no soy así. Yo he convocado a estos jugadores, que son los mejores. Sí esperaba que pudiéramos pasar de fase, pero en este tipo de partidos puede pasar de todo”, aseguró. “Hemos tenido 65 tiros en 2 partidos. Cero goles. Si tengo que aprender cómo hacer que el balón entre, aquí estoy para ello”, añadió.

Las cuentas del preparador italiano son ligeramente incorrectas. Su Turquía registró 62 tiros en dos encuentros. Una absoluta barbaridad: 31 por partido. Como bien saben, ni un solo gol marcado. Y no es normal. Claro que no. Turquía ha sufrido una anomalía ofensiva brutal. 'MisterChip' ofreció un dato impactante: ninguna selección en toda la historia de la Copa del Mundo había perdido un partido tras tener una posesión superior al 70% y realizar 30 remates o más. Turquía lo ha hecho en dos partidos consecutivos.

Eso sí, el debate importa poco a un país que tendrá que esperar, como mínimo, cuatro años más para volver a ilusionarse en un Mundial. Turquía ha tenido mala suerte, mucha. Pero ya saben: el fútbol va de meterla. Y en 180 minutos no lo han hecho ni una sola vez. Un fracaso de telenovela.