Arda Güler se lleva un palo: ¡Turquía, eliminada!

Turquía se convierte en la segunda selección matemáticamente eliminada del Mundial. Acompaña a Haití, que cayó con todos los honores frente a Brasil. Los otomanos no fueron capaces de sobreponerse al tempranero tanto de Galarza, ni siendo uno más durante toda la segunda mitad tras la expulsión de Almirón por la ya famosa 'ley Vinicius'. Adiós decepcionante de un combinado nacional que cuenta con una constelación de estrellas: Güler, Calhanoglu, Yildiz, Yilmaz, Akturkoglu, Can Uzun...

De goles exprés iba hoy la cosa: Saibari adelantó a Marruecos en el segundo setenta y uno y el nacido en Asunción lo hizo a los sesenta y cinco segundos. La ejecución fue magnífica: robo en campo rival, triangulación y zurdazo ajustado a la base del palo.

Matías Galarza levantó a todo un país tras la goleada encajada en el debut frente a Estados Unidos (4-1) y anotó la diana más rápida de la Albirroja en la Copa del Mundo. Pasará a la historia por otro dato: es el único jugador en toda la historia del torneo que marca un gol y recibe una tarjeta en los primeros cuatro minutos de un partido.

Los otomanos fueron a remolque. El golpe fue tempranero y dejó tocada a una selección de la que se esperaba más. Mucho más. Cayó en su estreno frente a Australia y no podía permitirse un tropiezo más si quería seguir viva en el torneo. Paraguay tenía el partido donde quería, pero el combinado de Montella fue desperezándose con el paso de los minutos.

Turquía se hizo con el dominio de la posesión y trató de aproximarse al área de Orlando Gill. La ocasión más clara llevó la firma de Mert Müldur, que metió la testa para rematar una falta lateral de Calhanoglu, pero fue escupido por el travesaño. La repetición aclaró, sin embargo, que el balón impactó en un jugador paraguayo.

La primera expulsión por la 'ley Vinicius'

La respuesta del conjunto de Alfaro, eso sí, fue inmediata. Enciso amagó su disparo en la frontal y abrió para la incorporación de Cáceres, que sorprendió con un golpeo potentísimo que encontró la atajada de Çakir. Y en el añadido llegó la imagen del partido: la primera expulsión por la 'ley Vinicius'. Inédito.

Se paró el partido porque desde el VAR se estaba revisando una jugada por una posible roja. Y es que, tras una breve tangana, Almirón se tapó la boca para decirle algo a un rival. El protocolo dice que debe castigarse con la expulsión.

No hubo manera

Montella agitó el avispero al descanso e introdujo a revulsivos como Yilmaz, que fue una amenaza constante por banda derecha. Se veía venir que se le haría eterno a Paraguay, que tuvo en las botas de Enciso la sentencia. Turquía vivió en campo rival, pero no acababa de inquietar del todo.

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Paraguay fue protegiéndose con la entrada de futbolistas de perfil defensivo y aguantó el tipo para repeler los centros al área que recibió una y otra vez. Incluso Uzun perdonó una ocasión clarísima en los instantes finales. Decepción mundialista de Turquía.