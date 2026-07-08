Turno para Rafa Márquez en México

La eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026, después de caer por 3-2 frente a Inglaterra en el Estadio Azteca, marca también el final de la tercera etapa de Javier Aguirre al frente del combinado nacional. Y, como estaba previsto desde hace meses, abre definitivamente la puerta a Rafa Márquez.

El excentral del FC Barcelona, que durante el torneo ejerció como segundo entrenador de Aguirre, será el encargado de iniciar el nuevo ciclo de la selección mexicana con el horizonte puesto en el Mundial de 2030. El propio Aguirre confirmó tras la derrota que deja el cargo y mostró públicamente toda su confianza en su sucesor.

"Rafa Márquez es un gran entrenador, ya lo verán", afirmó el veterano técnico en su despedida, convencido de que el exazulgrana está preparado para asumir el relevo después de dos años formando parte del cuerpo técnico de la selección.

La llegada de Márquez al banquillo de la selección es la culminación de una hoja de ruta que comenzó en el verano de 2024. Entonces decidió renunciar a seguir al frente del Barça Atlètic, pese a haberse consolidado como uno de los entrenadores con mayor proyección de La Masia.

Durante sus dos temporadas en el filial azulgrana estuvo muy cerca de lograr el ascenso al fútbol profesional y desempeñó un papel importante en la formación de jóvenes que posteriormente dieron el salto al primer equipo. Sin embargo, aceptó la propuesta de la Federación Mexicana para incorporarse como ayudante de Javier Aguirre con la promesa de asumir el cargo de seleccionador una vez finalizara el Mundial de 2026.

El FC Barcelona anunció entonces su desvinculación de mutuo acuerdo y agradeció públicamente el trabajo realizado por el técnico mexicano antes de iniciar su nueva aventura con la selección.

Javier Aguirre, seleccionador de México, junto a laleyenda Rafa Márquez / FIFA

Aunque México no pudo superar a Inglaterra, el combinado azteca firmó su mejor actuación en una Copa del Mundo en varias décadas y dejó una imagen competitiva durante el torneo. Buena parte del trabajo defensivo fue atribuida al propio Márquez, muy implicado en la preparación táctica del equipo durante toda la competición.

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Ahora será él quien lidere en solitario un proyecto que buscará consolidar la evolución mostrada por la selección mexicana. La transición estaba diseñada desde su llegada en 2024 y, tras la despedida de Aguirre, ya es una realidad. Para Márquez comienza el mayor desafío de su todavía corta carrera en los banquillos: trasladar a la selección absoluta las buenas sensaciones que dejó tanto en el Barça Atlètic como en su etapa de aprendizaje junto a Javier Aguirre.