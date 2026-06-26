Túnez - Países Bajos, en directo: última jornada del Grupo F del Mundial, hoy en vivo

LAS CUENTAS DE HOLANDA

Vamos a repasar las cuentas. Los Países Bajos ya están clasificados al tener cuatro puntos tras ganar a Suecia y empatar ante Japón. Eso sí, se jugarán la posición en la tabla. Si caen terminarían segundos de grupo, mientras que con una victoria podrían ser primeros si la diferencia de goles respecto a Japón es positiva. Un grupo muy igualado en la parte alta.

Por su parte, Túnez lo tiene muy complicado. Los africanos tienen 0 puntos y en caso de ganar se quedarían con tres pero con un balance de goles muy negativo. No les daría para entrar entre las mejores terceras.