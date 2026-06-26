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MUNDIAL 2026
Túnez - Países Bajos, en directo: última jornada del Grupo F del Mundial, hoy en vivo
Sigue en directo el último partido de la fase de grupos entre Túnez y los Países Bajos
MAREA NARANJA
El encuentro se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City y estará arbitrado por el colegiado mexicano García Mendoza. Los neerlandeses son mayoría en la grada por goleada
¡Suenan los himnos nacionales! Todo preparado para que arranque el encuentro enter los Países Bajos y Túnez
LAS CUENTAS DE HOLANDA
Vamos a repasar las cuentas. Los Países Bajos ya están clasificados al tener cuatro puntos tras ganar a Suecia y empatar ante Japón. Eso sí, se jugarán la posición en la tabla. Si caen terminarían segundos de grupo, mientras que con una victoria podrían ser primeros si la diferencia de goles respecto a Japón es positiva. Un grupo muy igualado en la parte alta.
Por su parte, Túnez lo tiene muy complicado. Los africanos tienen 0 puntos y en caso de ganar se quedarían con tres pero con un balance de goles muy negativo. No les daría para entrar entre las mejores terceras.
MUCHOS GOLES
Tras un pimer encuentro muy malo, Holanda consiguió superar a Suecia con facilidad en la segunda jornada. Es una de las pocas selecciones con tres goleadores con dos o más tantos. Summerville, Brobbey y Gakpo llevan dos cada uno.
ALINEACIONES CONFIRMADAS
Y ya tenemos onces confirmados. En Holanda, Ronald Koeman sale con: Verbruggen; Aké, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries; Reijnders, De Jong, Gravenberch; Gakpo, Brobbey, Malen.
Mientras que Túnez saca a: Dahmen; Valery, Khedira, Talbi, Ben Hamida, Abdi; Skhiri, Mejbri, Gharbi; Mastouri, Slimane.
¡BUENAS NOCHES!
¡Hoooola, hooola! Partido para los valientes o para los que se conectan antes de salir de fiesta... Los Países Bajos de Frenkie de Jong se juega el liderato del grupo E ante una de las peores selecciones del torneo: Túnez. Sigue todo el encuentro en SPORT.
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