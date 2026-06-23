Tuchel zanja el debate entre Gordon y Rashford

Thomas Tuchel no quiere líos ni debates innecesarios. El seleccionador de Inglaterra quiso poner fin a cualquier intento de alimentar una polémica entre Anthony Gordon y Marcus Rashford por su competencia en los costados del ataque de los ‘Three Lions’. En la previa del duelo ante Ghana en Boston, el técnico alemán subrayó el excelente ambiente interno y evitó generar debates entre dos jugadores con vinculación con el Barça.

El debate se ha reavivado en las últimas semanas por el contexto de clubes: Gordon, que jugará en el FC Barcelona la próxima temporada, y Rashford, que ha puesto fin a su cesión en el club azulgrana y ha regresado a Manchester United, parecen destinados a pelear por un mismo rol en Inglaterra.

Anthony Gordon, antes de su debut en el Mundial 2026 / Europa Press

En el último encuentro, Gordon fue titular, mientras que Rashford salió desde el banquillo y acabó marcando, alimentando el debate sobre quién debe partir de inicio. Tuchel, sin embargo, quiso rebajar cualquier lectura de enfrentamiento directo y destacó la convivencia entre ambos dentro del grupo.

"Me alegró que los aficionados vieran ese nivel de compromiso (en el partido ante Croacia) y ese nivel de amistad, que todos se alegraran cuando Marcus marcó, y que Anthony fuera uno de los primeros en salir del banquillo para felicitarlo", indicó.

El extécnico del Chelsea insistió en que la competencia en las bandas forma parte del crecimiento del equipo y no genera tensiones internas, sino todo lo contrario. En ese sentido, habló de una “increíble dinámica” entre los futbolistas que se disputan los puestos de ataque, donde también aparecen Bukayo Saka y Noni Madueke.

Rashford fue suplente con Inglaterra, pero marcó en la segunda mitad tras sustituir a Gordon / EFE

Turno para Bellingham

En la misma línea, Tuchel amplió su análisis sobre el espíritu del grupo y la implicación de sus jugadores más determinantes, con especial mención a Jude Bellingham. "Todo depende de él. Si lo da todo, lo que ves depende de él", explicó antes de añadir que con la selección está en "el escenario en el que se esfuerza, en el que le encanta competir, y en el que se compromete plenamente con la idea de que hacemos esto como un equipo".

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Con estas palabras, el seleccionador inglés busca zanjar cualquier intento de crear jerarquías rígidas en los extremos y deja claro que, más allá de nombres propios o movimientos de mercado, el rendimiento en el campo será lo único que decida el reparto de minutos en una Inglaterra donde la competencia es feroz.