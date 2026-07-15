Tuchel alucina con España antes de enfrentar a Messi: "Parece que no pueden perder. Es impresionante"

España espera rival en la final: Inglaterra o Argentina. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta dictará sentencia este miércoles a partir de las 21:00h CET. Ingleses y argentinos ya saben lo que les espera: una final en Nueva York/Nueva Jersey ante el que Luis de la Fuente no dudó en señalar como el "mejor equipo del mundo".

El hombre de moda en Inglaterra es Jude Bellingham. Hace apenas un par de semanas, este Mundial parecía que sería el torneo de Harry Kane. Sin embargo, el centrocampista del Real Madrid se ha convertido en el gran ídolo de la afición de los 'Three Lions'. Ya suma seis goles en el torneo y fue el gran protagonista del triunfo ante la Noruega de Erling Haaland gracias a un doblete.

Pero el duelo frente a Argentina será mucho más que una semifinal mundialista. La rivalidad entre ambas selecciones trasciende el fútbol y está marcada por episodios históricos como la guerra de las Malvinas, la 'Mano de Dios' de Maradona o la expulsión de Beckham en Francia 1998.

Thomas Tuchel es plenamente consciente de ello. El seleccionador inglés, que compareció unos minutos tarde en rueda de prensa, mostró su máximo respeto por la Albiceleste y aseguró que su equipo está "muy emocionado y preparado para jugar".

Tuchel conversa con Bellingham / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El técnico alemán también actualizó el estado de su plantilla. Rice, que sufrió una indisposición en los días previos al encuentro frente a Noruega y fue sustituido al descanso, "está listo para ser titular y lo más recuperado posible". Además, confirmó que todos los jugadores están disponibles para la semifinal, con las únicas excepciones de Jarell Quansah, sancionado, y Jordan Henderson.

Se produjo un cruce de declaraciones entre Tuchel y Bellingham que pudo generar cierta inquietud en el entorno de Inglaterra. Tras la victoria sobre Noruega, el seleccionador afirmó que su equipo había tenido "suerte" y admitió que "no estoy contento con el rendimiento".

El futbolista del Real Madrid respondió: "Quizás él [Tuchel] no sabe lo que es jugar en esas condiciones contra Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Alexander Sørloth". Tuchel se mantuvo fiel a su discurso en rueda de prensa y reiteró que "tuvimos demasiados errores técnicos en nuestro último partido que nos impidieron encontrar nuestro ritmo". Confía, eso sí, en que "un partido como el de mañana sacará lo mejor de nosotros y de nuestros jugadores".

¿"Una marca de hombre de la vieja escuela" a Messi?

Sobre cómo parar a Messi, aseguró que "hay mucho que cuidar". "Estaba pensando en esto, ¡si hacemos una marca de hombre de la vieja escuela!", soltó. "No estoy seguro de si llevaremos a cabo la idea, pero se me pasó por la cabeza. Todo el mundo sabe los lugares donde quiere aparecer. Hemos detectado algunos patrones en sus juegos, pero si se cierra ese patrón, encontrarán uno nuevo".

Argentina no teme a Inglaterra / EFE

Se deshizo, además, en elogios hacia el astro rosarino: "Es increíble cómo lidera a ese equipo. No hay palabras. ¿Quién soy yo para hablar de eso? No me quedan palabras para describir semejante logro. Nos prepararemos para la mejor versión de Argentina. Todos los equipos del mundo son vencibles", garantizó.

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Por último, el técnico alemán también tuvo palabras de admiración para Luis de la Fuente y la selección española: "Parece que no pueden perder ningún partido de eliminación directa. Lo que él [Luis de la Fuente] hace con este grupo es impresionante. Tienen un estilo de juego muy definido. Hoy vi una parte y me impresionó mucho. Mis felicitaciones a ellos y a su cuerpo técnico; un logro brillante y ojalá podamos seguir sus pasos".