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MUNDIAL 2026

Tuchel tiene un problema: Rashford manda a Gordon al banquillo

El extremo propiedad del Manchester United salió al terreno de juego sustituyendo a un titular pero desaparecido Gordon y sentenció la victoria de Inglaterra

Marcus Rashford y Anthony Gordon tuvieron minutos ante Crocia; el '18' fue titular, el '11' marcó

Marcus Rashford y Anthony Gordon tuvieron minutos ante Crocia; el '18' fue titular, el '11' marcó / EFE

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Marc Marín

Marc Marín

Era la gran duda en Inglaterra de cara al once titular de Thomas Tuchel: Anthony Gordon o Marcus Rashford. Solo uno de los dos iba a ser de la partida en esa banda izquierda de los 'Three Lions'ante Croacia y, finalmente, el flamante nuevo fichaje del FC Barcelona se hizo con la titularidad. Le ganó la 'batalla' a Rashford, sí, pero perdió la 'guerra'.

Desaparecido durante gran parte de la primera mitad, intentando atacar el espacio sin éxito constantemente, Gordon no se entendió ni con Harry Kane ni con Jude Bellingham. Pero su trabajo ofensivo y su poder de desequilibrio parecían tener satisfecho al seleccionador.

No varió piezas Tuchel tras el descanso y, de hecho, le dio al nuevo extremo del Barça otros 25 minutos más que no supo aprovechar y que, muy probablemente, podrían hacerle perder la titularidad con Inglaterra ya en la segunda jornada ante Ghana.

Anthony Gordon fue titular, pero decepcionó ante Croacia

Anthony Gordon fue titular, pero decepcionó ante Croacia / EFE

Tuchel tiene un problema

No solo por su gris actuación ante Croacia, sino porque además su sustituto y competencia directa salió a comerse el partido y vio premiada su insistencia con un golazo. Entró Marcus Rashford en el minuto 72', tras la pausa reglamentaria para la hidratación. Y en tan solo diez minutos ya puso en duda la decisión de Tuchel de dejarle de inicio en el banquillo.

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Rashford fue suplente con Inglaterra, pero marcó en la segunda mitad tras sustituir a Gordon

Rashford fue suplente con Inglaterra, pero marcó en la segunda mitad tras sustituir a Gordon / EFE

El ya exjugador azulgrana y propiedad del Manchester United abrió el campo, recibió totalmente solo en el pico izquierdo de la media luna del área, amagó el disparo de zurda, recortó ante su par para dejarlo sentado y anotó el 4-2 para Inglaterra con un 'pase a la red' con el interior, ajustadísimo al palo izquierdo de Livakovic.

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