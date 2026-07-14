Tuchel, sobre el partido ante Argentina: "Es importante no ir a la historia porque no nos ayuda"

El Inglaterra - Argentina de las semifinales del Mundial 2026 llega cargado de contexto. El partido entre ambas selecciones tiene un fuerte contenido histórico, que va desde la guerra de las Malvinas entre ambos países, la expulsión de Rattín, a la 'Mano de Dios' de Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986 o el enfrentamiento entre Diego Simeone y David Beckham en 1998, que acabó con una roja al inglés.

Sobre ello ha respondido el seleccionador inglés Thomas Tuchel, que quiso apartar ese factor de la previa del duelo y centrar toda la atención en el terreno de juego.

"Para nosotros no creo que sea importante evocar la historia porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos va a ayudar", dijo Tuchel en una entrevista a 'DSports' en la previa del partido. "Sabemos que la historia es una parte muy importante de la cultura argentina y que les da un impulso extra, lo cual es comprensible, pero no nos ayuda. Nosotros venimos a jugar un partido de fútbol. Es importante no ir a la historia porque no nos ayuda".

Sobre el verde, el alemán afirmó que espera "un partido intenso y cargado de emociones. Teniendo en cuenta el estilo de ambos equipos y todo lo que está en juego, me sorprendería que fuera un partido tranquilo".

Para Tuchel, el partido en Atlanta estará marcado por cambios de dinámica en el juego.

"Habrá altibajos durante el partido y momentos en los que cambie el impulso. Será como un viaje lleno de subidas y bajadas. Eso es lo que esperamos y para eso estamos preparados", comentó.

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Finalmente, Tuchel definió a Argentina como "un gran rival, difícil de vencer. Estamos felices de afrontar este desafío y lucharemos con todo lo que tenemos".