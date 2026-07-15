Tuchel, en el ojo del huracán: "Es su culpa. Cambios cobardes"

Inglaterra saltaba de alegría con el gol de Anthony Gordon. El equipo de los 'Three Lions' se veía en la final 60 años más tarde, pero Argentina terminó remontando en los minutos finales con otra gran actuación de Leo Messi. Y, en parte, por el planteamiento inglés, excesivamente defensivo tras ponerse por delante en el marcador.

Y todos los dedos apuntan hacia la misma dirección: Thomas Tuchel. El técnico germano echó al equipo atrás durante gran parte de la segunda mitad, con dos líneas muy juntas y con los 11 jugadores en su mitad del terreno de juego. Mientras los cambios de Argentina aportaron frescura al equipo, los de Inglaterra fueron esencialmente defensivos.

El primer cambio de Tuchel fue Konsa, un defensa, por Gordon, extremo y goleador del partido. Más tarde, y aún ganando, entraron Dan Burn (2,01 metros) y Nico O'Reilly (1,93 metros) para defender los centros al área con los que el equipo de Scaloni conseguía encontrar rematadores. "Nos colocamos con un 5-4-1", le ordenaba a sus compañeros a su salida el futbolista del Manchester City.

Los goles de la albiceleste llegaron en el 85 y pasados dos minutos del tiempo reglamentario, ya en el añadido. El primero, un tiro lejano de Enzo Ferández tras un saque de esquina en corto en el que los once futbolistas de Inglaterra se quedan estáticos dentro del área esperando un centro. El segundo, de Lautaro, tras un centro de Leo Messi que el '22' remata en el área pequeña entre Stones y Konsa.

"Estábamos en una posición ventajosa en la eliminatoria, pero después no supimos qué hacer. Nos echamos atrás, les permitimos que vinieran a atacarnos. Estaban creando ocasiones, y después nos rompimos. Muy decepcionado", dijo Wayne Rooney en la 'BBC' tras el partido. "Una vez que marcamos el primer gol, no buscamos el segundo. Para los jugadores, y para mí, Thomas Tuchel tomó la decisión, y cuando uno toma una decisión, es arriesgado. El riesgo que tomó fue jugar con cinco defensas, lo que les permitió dominar el partido. Las decisiones que tomó Tuchel nos costaron el partido".

"Tuchel tiene toda la culpa. Pensé que durante la pausa para hidratarse les diría que jugaran más, pero no, insistió en algo que no funcionaba y además nos quitó a Gordon, nuestra única opción de ataque. Es la gestión de juego más patética que he visto en mucho tiempo, y todo es culpa de Tuchel", se leía en 'Sky Sports'. "La misma vieja Inglaterra. Tuchel tiene la culpa de sus tácticas absurdas... marcan un gol, se encierran en defensa y luego pierden el partido."

Otro de los analistas más respetados del país, el exjugador Michah Richards, también señaló al entrenador: "Thomas Tuchel ha marcado la diferencia. Tácticamente lo hicimos todo mal hoy. Cuando metimos a cinco defensores creí que podríamos seguir atacando si también hubieran entrado nuevos extremos. Pero, al final, no tuvimos esa opción".

Aun así, las críticas a Tuchel fueron especialmente feroces en las redes sociales. Varios internautas mostraron su rabia con la gestión del alemán.

"Esto es culpa de Tuchel. Cambios cobardes. Invitar a este grupo solo podía acabar de una manera", dice uno de los aficionados que recoge el medio 'The Sun. "A Southgate lo habrían linchado por hacer eso."

"Tuchel acabó por completo con Inglaterra con esos cambios", añadía otro.

Su cargo prende de un hilo

Desde Inglaterra ya hay varios medios que apuntan que el planteamiento del seleccionador ha hecho a la Federación inglesa plantearse un posible relevo en el banquillo del combinado nacional.

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