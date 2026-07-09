Tuchel echa de menos a Alexander-Arnold

No le está acompañando la suerte a Inglaterra en este Mundial. Si bien la selección va pasando rondas y la imagen no está siendo mala, el equipo ha ido arrastrando un problema que cada vez se hace más grande: la ausencia de opciones en el lateral derecho.

Para el partido frente a Noruega, todo apunta a que Tuchel seguirá sin poder contar con el único jugador que habitualmente ocupa esta posición: Reece James, el lateral del Chelsea, que lleva lesionado desde la jornada 2 del Mundial, ha entrenado al margen del grupo y todo apunta a que todavía no estará disponible. El jugador lleva años arrastrando lesiones, por lo que desde Inglaterra no se termina de entender el riesgo que corrió el seleccionador alemán al no incluir ninguna opción más.

Lo cierto es que realmente sí que lo hizo, pues Tuchel convocó al lateral derecho del Newcastle Tino Livramento, pero a un día del debut de Inglaterra, se lesionó. Por cuestión de horas, la selección inglesa pudo convocar a un jugador para sustituirle, y Tuchel tomó una decisión inesperada: en lugar de convocar otro lateral, llamó a Trevoh Chalobah, central que de forma muy esporádica ha jugado por banda derecha, pero que por ahora no ha utilizado para ninguna de las dos posiciones.

Chalobah aún no ha disputado minutos en este Mundial / AFP7 vía Europa Press

Ante la ausencia de James, el jugador que más ha utilizado el técnico alemán para el lateral derecho es el central Quansah, pero Tuchel deberá buscar otra alternativa, pues el jugador fue expulsado ante México tras una fea entrada a Gallardo. Recientemente se ha confirmado que también se perderá las semifinales, pues Quansah ha recibido una sanción de dos partidos.

Todo apunta a que Tuchel repetirá el experimento que ya realizó en los dieciseisavos ante RD Congo: cambiar de banda al lateral izquierdo Djed Spence. En aquella ocasión no salió muy bien, pues los africanos comenzaron adelantándose y el del Tottenham terminó siendo sustituido en el minuto 70 para dar entrada a Eberechi Eze, pues el equipo necesitaba remontar y, de forma momentánea, fue Declan Rice quien ocupó la posición maldita de la selección inglesa.

Djed Spence, en el partido ante Croacia / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Viendo todos los problemas que le está causando el lateral derecho a Tuchel, llama mucho la atención que en ningún momento tuviese en consideración a Trent Alexander-Arnold. El jugador del Real Madrid no estuvo en los planes de inicio del seleccionador, algo bastante llamativo, pero lo fue todavía más cuando ni tras la lesión de Livramento fue llamado por Tuchel.

Trent no ha tenido su temporada soñada con el Madrid. Aun así, el lateral sigue destacando por su habilidad para poner grandes centros. Viendo que hasta cuatro jugadores ya han pasado por la banda derecha, de los cuales uno es central, otro lateral izquierdo y el otro es centrocampista, no parece ninguna locura decir que Tuchel debe echar de menos a Trent Alexander-Arnold.