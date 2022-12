Tuchel, dispuesto a entrenar a Inglaterra

El entrenador alemán está sin trabajo después de que el Chelsea lo despidiera en septiembre La Asociación de Fútbol de Inglaterra preferiría nombrar a un técnico británico como sucesor de Southgate, lo que pone en la palestra de candidatos a Eddie Howe, Graham Potter y Brendan Rodgers

El exentrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, estaría abierto a ser el próximo seleccionador de Inglaterra si Gareth Southgate dejara el cargo.

El nuevo fracaso de Inglaterra en la Copa del Mundo ha vuelto a abrir el debate sobre la continuidad de Southgate, quien por otra parte admitió no estar seguro de querer continuar como entrenador de Inglaterra.

Tuchel está sin trabajo después de que el Chelsea lo despidiera en septiembre, pero según The Sun, el alemán estaría interesado en dirigir a la selección de Inglaterra si Southgate dejara su puesto.

Sin embargo, la Asociación de Fútbol de Inglaterra preferiría nombrar a un técnico británico como sucesor de Southgate, lo que pone en la palestra de candidatos a Eddie Howe, Graham Potter y Brendan Rodgers.

El mes pasado, en una entrevista con The Hindu Times, se le preguntó a Tuchel si consideradaba la posibilidad de ser el próximo seleccionador de Inglaterra, a lo que respondió: "Sí, ¿por qué no? Lo haría, lo haría. No le di demasiada importancia hasta ahora. Pero consideraría si es el equipo correcto y si tiene el potencial para ganar trofeos como la Copa del Mundo y la Eurocopa".

Mientras tanto, Southgate, sigue deshojando la margarita: "Cada vez que terminé estos torneos, necesité tiempo para tomar decisiones correctas porque emocionalmente pasas por muchos sentimientos diferentes".