Tuchel castiga a Gordon y premia a Rashford antes de encarar la fase decisiva del Mundial

A la tercera fue la vencida para Marcus Rashford. Tras disfrutar únicamente de 18 minutos en el estreno ante Croacia y de apenas 7' frente a Ghana, le llegó por fin la oportunidad al extremo del Manchester United, uno de los tres goleadores de Inglaterra en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El ya exjugador del FC Barcelona le ganó la partida a Anthony Gordon ante Panamá por primera vez en lo que llevamos de Mundial. Tuvo que esperar hasta la tercera jornada para aparecer en el once inicial de Thomas Tuchel, y su actuación, pese a no brillar en exceso, provocó los únicos chispazos ingleses en la primera mitad.

Suyas fueron las únicas ocasiones de los 'Three Lions', eclipsando por completo a hombres como Harry Kane, Bukayo Saka o Jude Bellingham. Todo el peligro de Inglaterra llegó por la banda izquierda, con un Rashford incisivo y muy activo en ataque.

Ya a los ocho minutos probó al guardameta panameño, pero la más clara llegó al borde del descanso, en un testarazo que se marchó rozando el larguero y que provocó el primer 'uy' de la grada. El segundo fue en una falta directa que pasó cerquita del poste izquierdo tras superar con facilidad la barrera de Panamá.

Siguió buscando el gol Rashford en la segunda parte, pero parecía jugar su propio partido con carreras en solitario, jugadas individuales y un disparo al lateral de la red. No vio puerta esta vez el exjugador azulgrana como sí lo hiciera ante Croacia, pero aparecieron al rescate los de siempre: Kane y Bellingham.

Del premio al castigo

Más allá de las estadísticas y las contribuciones al gol, Thomas Tuchel quiso premiar el trabajo de Rashford durante todo el partido y lo mantuvo en el terreno de juego los 90 minutos. Incluso hombres como Saka, Bellingham o Kane fueron sustituidos antes que el '11' inglés.

Y todo ese premio que recibió Rashford supuso un castigo de la misma medida para Anthony Gordon. El flamante fichaje del FC Barcelona llegaba al Mundial con la etiqueta de titular para el seleccionador. Existía debate en el país británico, pero no en la mente de un Tuchel que le dio hasta dos oportunidades de brillar antes de mandarlo al banquillo.

Fue titular Gordon en los dos primeros compromisos ante Croacia y Ghana, ambos con sendas actuaciones decepcionantes del extremo en la banda izquierda. Si bien es cierto que Inglaterra al completo decepcionó frente al combinado africano, el jugador del Barça fue uno de los 'señalados' del empate a cero, no solo siendo suplente sino quedándose sin minutos contra Ghana cuando entramos ya en la fase decisiva del Mundial.