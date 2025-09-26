Trump pone el Mundial patas arriba: propone eliminar sedes "de extrema izquierda"

Donald Trump puede poner patas arriba el Mundial de Fútbol de 2026. El presidente de los Estados Unidos amenazó en las últimas horas con suprimir de forma unilateral posibles sedes donde los dirigentes sean de extrema izquierda, al considerarlas como inseguras para albergar partidos.

A poco más de ocho meses para que arranque la Copa del Mundo, Trump ha sorprendido a la FIFA con unas declaraciones en las que sugiere que las sedes actuales podrían no ser definitivas. El dirigente americano propone reubicar varios partidos del Mundial que su país acoge junto a México y Canadá desde el próximo 11 de junio y hasta el 19 de julio de 2026.

"Hay ciudades que están gobernadas por extremistas de izquierda, ellos no saben lo que hacen. Nos aseguraremos de que estos partidos del Mundial puedan celebrarse en condiciones de seguridad", comenzó diciendo Trump.

"Los aplazaremos si son inseguros"

Pero no se quedó ahí: "Si consideramos que una ciudad pudiese ser mínimamente insegura para el Mundial 2026 o los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, la sede la trasladaremos a otra ciudad. Especialmente hablo para el Mundial, ya que es la competición que se extiende por muchas ciudades. No permitiremos que los encuentros se lleven a cabo, los aplazaremos si son inseguros", añadió en declaraciones en la Casa Blanca recogidas por el 'New York Times'.

Y fue todavía más tajante: "Nuestro Mundial será seguro al 100%. Si considero que no lo es, trasladaremos los partidos a otras ciudades. Pero yo espero que eso no tenga que suceder. Vamos a asegurarnos de que esté a salvo, esas ciudades están dirigidas por lunáticos de la izquierda radical".

Seattle, San Francisco e incluso Chicago

Donald Trump propuso esta medida en el Despacho Oval al ser preguntado por ciudades como Seattle o San Francisco. En ese sentido, son seis los partidos de la Copa del Mundo 2026 programados para disputarse en el estadio Lumen Field de Seattle, mientras que otros tantos deberían jugarse, a priori, en el Levi's Stadium de San Francisco.

Además, Trump también centró sus críticas en Chicago, aunque no sea sede del Mundial: "Ahora tenemos un gran Washington D.C., como ya saben, pero también iremos a Memphis y a otras ciudades. Y muy pronto iremos a Chicago para que sea seguro de cara al Mundial", concluyó el presidente de Estados Unidos al ser cuestionado por una ciudad con altos números de delincuencia.