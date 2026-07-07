Trump no se sale con la suya y Bélgica será el rival de España en cuartos

El fútbol se gana en el campo. Ni las injerencias políticas de Donald Trump o Gianni Infantino pudieron mandar más que el balón.

Con Balogun de titular, Estados Unidos no pudo con la presión y sucumbió ante un equipo belga que golpeó en los momentos clave. De hecho, quizás la motivación con todo el 'affair Balogun' hizo que los de Rudi Garcia sacaran lo mejor de ellos mismos. Ya desde el inicio se vio que el equipo europeo estaba mejor y más inspirado. O quizás, los norteamericanos, con todo lo que ha pasado en la Casa Blanca, estaban desorientados. No parecía el mismo equipo que había dado tanta buena imagen en las primeras rondas de este Mundial. Estuvieron irreconocibles.

El arranque fue eléctrico de los hombres de Rudi Garcia. Los mejores minutos de Bélgica en este Mundial. El gol llegó pronto en una desconexión defensiva grave de la zaga norteamericana, que permitió a Raskin meter un balón al corazón del área y remató al fondo de las mallas De Ketelaere para vencer a Mat Freese, que ya había sacado una mano milagrosa nada más empezar el choque.

Respondió Estados Unidos tras el parón, pero la alegría le duró menos de un minuto, cuando Bélgica volvió a golpear. El tanto norteamericano vine de una acción de Balogun, que parecía estar desaparecido. Forzó una falta en la frontal del área que convirtió Tillman después de un toque que desvió y despistó a Thibaut Courtois.

En el caso de Bélgica, el mérito fue de nuevo para De Ketelaere, esta vez con un remate de cabeza tras una gran acción de Leandro Trossard desde la banda izquierda ante Sergiño Dest, que no tuvo su mejor día y acabó sustituido en la media parte.

El descanso le dio vida a los de Pochettino, pero Mat Freese se encargó de tirar ese 'momentum' por la borda. Error de bulto del cancerbero del New York City en una salida para cortar un balón largo belga. El primer graduado de Harvard en disputar un Mundial dudó, se durmió y De Ketelaere le robó la cartera. Suspenso. Hans Vanaken acertó desde lejos y la metió entre los tres palos. Uno de los goles más surrealistas de esta Copa del Mundo.

El que también se unió a la fiesta fue Romelu Lukaku. El goleador belga puso la guindilla de la goleada en el añadido con un disparo cruzado después de otro error defensivo de los 'Stard and Stripes'.

Balogun, señalado

El nombre más mencionado en la previa de este partido. Apareció en muy pocas ocasiones el delantero de Estado Unidos, que seguramente no ha vivido las horas más fáciles de su carrera.

El jugador del Mónaco tuvo una sombra alargada con nombre y apellidos: Nathan Ngoy, que le anuló completamente. El día que todo el mundo le miró, no consiguió sacar su mejor versión, una versión que Pochettino necesitaba para perforar la meta de Courtois. Tuvo un mano a mano en los minutos finales para dar esperanzas a su equipo, pero el portero del Real Madrid sacó sus guantes a relucir.

Pulisic tampoco estuvo fino. El mejor jugador de Estados Unidos apenas entró en contacto con el balón. Menos de una hora duró el 'Capitán América' en el terreno de juego, que se marchó del campo lesionado. Sin él fino, a Estados Unidos le cuesta crear peligro.

Onana, duda ante España

La otra lesión, que parece que sea más grave, la tuvieron que lamentar los belgas. Amadou Onana tuvo que abandonar el terreno de juego por un dolor intenso en su rodilla derecha tras un mal apoyo en el minuto 21.

Pudo salir por su propio pie, pero rompió a llorar en el banquillo mientras sus compañeros le consolaban. Abandonó el estadio en muletas. Ni pinta bien.

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Habrá que estar atentos al parte médico por si puede tener alguna posibilidad de jugar el próximo viernes (21:00h CET) en los cuartos de final ante España en el estadio de Inglewood, en Los Ángeles.